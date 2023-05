América vs Toluca EN VIVO Hora, Dónde ver Final Liga MX Sub-20 Clausura 2023

Fútbol Mexicano

Llegó el momento de definir al Campeón de la categoría Sub 20 en la Liga MX Clausura 2023, cuando el América reciba en el Estadio Azteca al Toluca este sábado 20 de mayo.

Hora y Transmisión América vs Toluca

Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México

Hora: 10:00 am de México. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Redes sociales del Club América

América vs Toluca EN VIVO

El conjunto del América se había mostrado poderoso a lo largo de la Liguilla, sin embargo, un claro triunfo de los escarlatas en la Ida, los tiene ahora sin margen de error y con la necesidad de salir a buscar el arco rival.

El sublider del torneo contará con la motivación de jugar en el Estadio Azteca y aunque no contó precisamente con la mejor ofensiva del torneo, buscará apoyarse en la experiencia de sus elementos con minutos en Primera División.

Por su parte, los mexiquenses ya sorprendieron eliminando en Semifinales a las Chivas y ahora con una buena ventaja sobre el América, tienen en sus manos el título del Clausura 2023.

Sin embargo, el Toluca no se puede relajar y tendrá en su defensa, una de los mayores argumentos para coronarse, pues con solo 17 goles recibidos, fue la mejor del certamen durante la fase regular.

Tanto el América como el Toluca saben de la importancia de este partido ya que al finalizar el choque uno será campeón y el otro tendrá que irse con el siempre amargo sabor del subcampeonato. En los pronósticos los Diablos Rojos son favoritos al tener ventaja, pero las Águilas están en casa y apelarán a su grandeza para remontar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen,a sí como la repetición de los goles y el resultado final. América vs Toluca.

