Newcastle vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Premier League 2022-23

Gran partido tendremos este lunes 22 de mayo en la jornada 37 de la Premier League 2022-2023, cuando el Newcastle busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita firmar su boleto a la próxima Champions, pero tendrán que recibir al Leicester City que está urgido de sumar en su visita al St James Park.

Hora y Canal Newcastle vs Leicester

Sede: St James Park, Newcastle-upon-Tyne, Tyne y Wear, Inglaterra

Hora: 8:00 pm de Inglaterra. 1:00 pm México y Centroamérica. 2:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Newcastle vs Leicester en VIVO

El cuadro del Newcastle ha tenido una campaña de ensueño que los tiene a un punto de asegurar su boleto a la Champions, pero saben que no pueden aflojar si no quieren complicarse. En 36 fechas suman 19 victorias, 12 empates y apenas han perdido en 5 juegos.

Las Urracas vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Brighton logrando superarlos 4-1 con un autogol y anotaciones de Dan Burn, Callum Wilson y Bruno Guimaraes.

Por su parte, el Leicester es la otra cara de la moneda con una temporada complicada que los tiene al borde del descenso, sin embargo un triunfo este lunes los mantendría en la pelea. Ellos suman 8 triunfos, 6 empates y han sido vencidos en 22 choques.

Los Foxes vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando fueron superados en casa 0-3 por el Liverpool.

Tanto el Newcastle como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus respectivos objetivos en esta recta final de la campaña; en la tabla general encontramos a las Urracas en la tercera posición con 69 puntos, mientras que los Foxes son penúltimos con 30 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Newcastle vs Leicester.

