Sevilla vs Real Madrid EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Está próxima a terminarse LaLiga de España 2022-23, sin embargo aún quedan partidos emocionantes. En uno de ellos, el Sevilla recibirá al Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el compromiso correspondiente a la jornada 37.

Hora y Canal Sevilla vs Real Madrid

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España.

Hora: 6:00 pm de España. 11:00 am México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Star+ en Sudamérica. Sky HD en México. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Sevilla vs Real Madrid en VIVO

El Sevilla ha tenido un final de temporada tremendo, depsués de estar peleando descenso, ahora están en mitad de tabla. En 36 partidos jugados, el equipo sevillano suma 13 victorias, 10 empates y 13 derrotas.

En la pasada jornada, los dirigidos por José Luis Mendilibar, empataron ante el Elche por 1-1 en el Estadio Matínez Valero.

Por su parte, del otro lado está el Real Madrid que pudo hacer más, pero que ya logró la clasificación a la Champions League. En 36 partidos jugados, el equipo merengue registra 23 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

En la pasada jornada, los dirigidos por Carlo Ancelotti, derrotaron al Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bérnabeu tras anotaciones de Karim Benzema y Rodrygo sobre el final.

Tanto el Sevilla como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos en este cierre de temporada; en la tabla general encontramos a Los Sevillanos en la décima posición con 49 puntos y con chances de clasificar a la Europa League, mientras que Los Merengues son segundos con 74 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Real Madrid.

