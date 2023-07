Corea del Sur vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Corea del Sur y Marruecos continuarán su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 cuando se enfrenten en el Coopers Stadium este domingo 30 de julio.

Hora y Canal Corea del Sur vs Marruecos

Sede: Hindmarsh Stadium, Hindmarsh, Charles Sturt, Adelaida, Australia

Hora: 10:30 pm de México y Centroamérica. 11:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay (lunes). 9:30 pm PT / 00:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Corea del Sur vs Marruecos en VIVO

Las coreanas comenzaron su torneo con una derrota por 2-0 contra Colombia la semana pasada. Catalina Usme y Linda Caicedo anotaron goles en el primer tiempo para inspirar a las sudamericanas hacia la victoria.

Corea del Sur ha perdido nueve de sus últimos 11 partidos en la Copa Mundial, empatando uno.

Marruecos, mientras tanto, sufrió una vergonzosa derrota por 6-0 contra Alemania en su primer partido de la Copa del Mundo. Alexandra Popp anotó un doblete en la primera mitad para guiar a las dos veces campeonas del mundo hacia la victoria.

La derrota dejó a las Leonas del Atlas en el fondo del Grupo H, mientras que Corea del Sur ocupa el tercer lugar.

Cada uno de los últimos nueve juegos de Marruecos ha visto a un lado fallar en encontrar el fondo de la red.

Este será el primer encuentro entre ambas partes.

Predicción Corea del Sur vs Marruecos

Corea del Sur sufrió una derrota decepcionante contra Colombia en su primer partido de la Copa del Mundo, a pesar de ingresar al juego como favoritas. Las Taegeuk Warriors buscarán recuperarse para mantener vivas sus esperanzas de clasificarse para las rondas eliminatorias.

Marruecos, por su parte, estaba eufórico por debutar en la Copa del Mundo, pero tuvo una dosis de realidad cuando se enfrentó a Alemania en su primer partido. Los alemanes destacaron la diferencia de nivel entre los dos equipos y otra derrota aquí dejaría al equipo de Reynald Pedros al borde de la eliminación.

Marcar goles ha sido un gran problema para los norteafricanos y esperamos que la República de Corea logre una victoria por la mínima, manteniendo su portería a cero.

Predicción: Corea del Sur 1-0 Marruecos

