Gran Premio de España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Apenas una semana después del Gran Premio de Mónaco, vuelve la actividad de la Formula 1 este domingo 4 de junio con el Gran Premio de España de 2023 que verá una nueva batalla por la victoria, aunque con un Max Verstappen encaminado a llevarse otra vez el triunfo.

Hora y Canal Gran Premio de España

Sede: Circuito de Barcelona-Cataluña, Barcelona, España

Hora: 7:00 am de México y Centromérica. 8:00 am en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. 6:00 am PT / 0:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. Fox Premium en México.

Streaming: F1 TV en Latinoamérica. Star+ en Sudamérica.

Gran Premio de España en VIVO

Verstappen, el campeón defensor, llega a la carrera con una ventaja de 39 puntos sobre Checo y todo hace pensar que después de la clasificación del sábado la distancia sería todavía mayor.

Checo Pérez tuvo una mala fase de clasificación al fallar en la Q2, eso lo rezagó hasta la onceava posición, la buena noticia para él es que en Barcelona hay muchas más oportunidades de rebase de las que tuvo en Mónaco la carrera pasada, aun así luce difícil que pueda hacerle competencia a Max Verstappen que partirá desde la Pole Position y realmente parece tener todo encaminado a un nuevo triunfo.

🏎️ ¡Afuera de la Q3! Checo Pérez cometió un error que lo hizo despistarse en la curva cinco y terminó 11° en el clasificador. pic.twitter.com/sLaTaJNLJv — EL PORTAL DEPORTIVO 💻⚽ (@elportaldep) June 3, 2023

Alado de Verstappen, en la primera fila, saldrá Carlos Sainz, mientras que Lando Norris y Lewis Hamilton saldrán en segunda linea. Fernando Alonso tampoco tuvo una buena clasificación y partirá octavo, mientras que la gran decepción fue Charles Leclerc que partirá en el lugar 19.

Foto: Twitter @F1

El Circuit de Barcelona-Catalunya es un trazado abierto que permite un buen número de rebases. Verstappen ha ganado allí dos veces.

También se espera que el clima sea un factor en la carrera. El pronóstico es de cielos soleados y temperaturas a mediados de los 60 grados Fahrenheit. Esto debería crear condiciones de carrera ideales.

Verstappen es el piloto a batir en España. Sin embargo, hay otros pilotos que competirán por el podio, incluidos Carlos Sainz, George Russell y Checo Pérez.

El Gran Premio de España siempre es una carrera popular, y el evento de este año seguramente no será diferente, hay muchas condiciones que nos podrían dar duelos entretenidos, además de la remontada que intentará el mexicano y Fernando Alonso que está en casa y hay muchas expectativas de lo que pueda hacer.

