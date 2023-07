Gran Premio de Austria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Formula 1

El equipo Red Bull, recién salido de su victoria número 100 en el Gran Premio de Fórmula 1, se dirige a su tierra natal este fin de semana para el Gran Premio de Austria de 2023. Max Verstappen ha ganado la carrera en casa de su equipo en el Red Bull Ring en tres ocasiones y es un gran favorito para lograrlo una vez más en 2023.

Max Verstappen se mantiene al frente del campeonato de pilotos con 203 puntos, mientras que su compañero de equipo, Checo Pérez, de Red Bull se queda rezagado en el segundo lugar con 133 puntos. Fernando Alonso y Lewis Hamilton ocupan el tercer y cuarto lugar con 121 y 102 puntos, respectivamente

Hora y Canal Gran Premio de Austria

Sede: Red Bull Ring, Spielberg, Estiria, Austria

Hora: 7:00 am de México y Centromérica. 8:00 am en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am en Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. Fox Sports y Fox Premium en México.

Streaming: F1 TV en Latinoamérica. Star+ en Sudamérica.

Gran Premio de Austria en VIVO

Decir que ha sido fácil para Max Verstappen y Red Bull en 2023 sería quedarse corto.

Max está dominando semana tras semana, y Red Bull tiene más de 150 puntos de ventaja sobre Mercedes en el Campeonato de Constructores.

Ese dominio parece estar en camino de continuar en el Red Bull Ring este fin de semana, ya que nuevamente Verstappen es considerado como el gran favorito después de obtener la pole position en la clasificación del viernes y ganar la carrera Sprint del sábado.

¿Qué más se puede decir sobre Max Verstappen que no se haya dicho ya?

Su dominio total y absoluto en la parrilla de Fórmula 1 está alcanzando nuevas alturas: ha ganado cuatro carreras consecutivas (cada una por márgenes considerables) y seis de las ocho en general esta temporada.

Verstappen también ha tenido un gran éxito en el Red Bull Ring en los últimos años, ganando tres de los últimos cinco Grandes Premios de Austria. Terminó en segundo lugar detrás de Charles Leclerc en 2022 y se vio obligado a retirarse al comienzo de 2020. De lo contrario, podríamos haber presenciado una serie de resultados aún más sólidos.

Su obtención de la pole position en la clasificación del viernes y la victoria en la carrera de Sprint del sábado no sorprendieron a nadie.

Todas estas victorias han restado algo de dramatismo a las carreras, pero el siete veces campeón Lewis Hamilton ha estado más en la pelea, logrando dos podios en sus tres últimas carreras. Como resultado, está acercándose en puntos con Fernando Alonso y seguramente intentará mantenerse cerca. Alonso terminó en segundo lugar en el Gran Premio de Canadá, obteniendo su sexto podio en ocho intentos este año.

Charles Leclerc saldrá desde la segunda posición, justo delante de su compañero de equipo Carlos Sainz, mientras que Lando Norris será cuarto. En la quinta posición encontramos a Lewis Hamilton y Lance Stroll será sexto justo arriba de Fernando Alonso. La decepción en la clasificación fue el Checo Pérez que saldrá desde la quinceava posición, aunque su segunda posición en el Sprint del sábado mantiene la ilusión de verlo remontar y pelear en los primeros puestos.

Gran Premio de Austria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Last modified: julio 1, 2023

