Japón vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial Femenil 2023

Japón se enfrentará a Suecia en Eden Park en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina 2023 este viernes 11 de agosto.

Hora y Canal Japón vs Suecia

Sede: Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda

Hora: 1:30 am de México y Centroamérica. 2:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 0:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Japón vs Suecia en VIVO

La impecable campaña de Japón hasta ahora en el torneo ha elevado las expectativas sobre sus credenciales para el título. Derrotaron a Noruega 3-1 en los octavos de final el jueves, extendiendo su racha ganadora a cuatro juegos en la Copa del Mundo. Las campeonas de 2011 tienen la gloria en la mira mientras avanzan en Australia y Nueva Zelanda.

Japón está lista para enfrentarse a oponentes familiares, quienes han trabajado arduamente en la competición para merecer un lugar en los cuartos de final. Suecia prevaleció en sus dos enfrentamientos anteriores, derrotando a Japón 3-1 y 3-0. Sin embargo, su récord general de enfrentamientos está a favor de los asiáticos. Ambos equipos han sido impresionantes en defensa, concediendo solo una vez cada uno en sus últimos cuatro partidos.

Japón ha marcado 19 goles y ha encajado solo uno en sus últimos cinco partidos.

Suecia está en busca de su primer título en la Copa Mundial Femenina. Ha ganado el bronce en tres ocasiones y fue subcampeón en 2003 ante Estados Unidos, a quien eliminaron hace unos días para llegar a esta fase. Suecia también ha vencido a Italia (5-0), Sudáfrica (2-1) y Argentina (2-0) para asegurar su lugar en los cuartos de final.

Blagult se enfrentará a un equipo con mucha energía. Japón ha superado la prueba de resistencia en este torneo y en competiciones anteriores. Sin duda, aprovecharán al máximo esta oportunidad, pero la actuación de Suecia contra EE. UU. demostró la validez de su fortaleza para sobrevivir en situaciones difíciles.

Suecia ha marcado 12 goles y ha encajado cuatro en sus últimos cinco partidos.

Japón ha ganado dos veces, empatado una vez y perdido dos veces en sus últimos cinco enfrentamientos contra Suecia.

Predicción Japón vs Suecia

La jugadora japonesa Hinata Miyazawa estará interesada en mejorar su cuenta de cinco goles para mantener su dominio en la tabla de goleadoras del torneo. Otro punto destacado del equipo es Mina Tanaka, quien cuenta con dos goles y tres asistencias.

La defensora del Arsenal, Amanda Ilestedt, lidera curiosamente la tabla de goleadoras de Suecia con tres goles. Se está convirtiendo en una de las jugadoras de ataque más temidas a pesar de su posición de mediocampista. Ilestedt es letal en las jugadas de balón parado, ya que su habilidad en el juego aéreo sigue causando problemas a los oponentes.

Japón llega a este partido como favorito debido a su forma y capacidad para mantenerse firmes, y los respaldamos para lograr la victoria.

Predicción: Japón 2-1 Suecia

Last modified: agosto 11, 2023

