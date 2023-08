Copas Internacionales

Olimpia cumplió su objetivo y derrotó por 2-0 a Xelajú en el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera Ucles por la última jornada de la Copa Centroamericana 2023.

El marcador lo abriría en el minuto 44′ Jose Pinto luego de un derechazo que se fue al segundo palo al que no pudo llegar el guardameta rival. Y en el 54′ Justin Arboleda pondría el 2-0 definitivo con el que Olimpia se llevaría los tres puntos pero que al final no le sirviría porque el resultado del otro partido no le favoreció.

Con este resultado, Olimpia cerró el grupo en la tercera posición con 7 unidades, mientras que Xelajú quedó en la cuarta posición con tan solo 3 puntos.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Olimpia vs Xelajú 2-0 Copa Centroamericana 2023

