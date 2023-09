Gran Premio de Monza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Formula 1

Carlos Sainz consiguió la pole position en el Gran Premio de Monza, por lo que Max Verstappen se enfrentará a una difícil tarea para vencer al español, ya que Red Bull Racing no parece tan competitivo como en carreras anteriores, así que podríamos ver el final de la racha del Verstappen.

Hora y Canal Gran Premio de Monza

Sede: Autodromo Internazionale di Monza, Monza, Lombardía, Italia.

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am en Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. Fox Sports y Fox Premium en México.

Streaming: F1 TV en Latinoamérica. Star+ en Sudamérica.

Gran Premio de Monza en VIVO

Finalmente, Verstappen se quedó a solo 0,013 segundos de la pole en el circuito de Monza. Sainz apenas logró superar al holandés para asegurarse su cuarta pole en su carrera en la Fórmula 1. Charles Leclerc tampoco se quedó atrás en la clasificación, perdiendo por apenas 0,067 segundos. Por otro lado, Checo Pérez, compañero de Verstappen, no pudo acercarse y comenzará la carrera del domingo desde la quinta posición, quedándose a casi cuatro décimas de la pole.

La actuación de Pérez también refleja lo impresionante que fue la vuelta de Verstappen. Se podía ver en el rostro de Verstappen después de la clasificación: no había más que dar. Esto es comprensible. Después de los entrenamientos libres 2 y 3, Sainz ya era el favorito y Verstappen sigue atrapado entre los autos de Ferrari.

¿De dónde provienen las repentinamente rápidas vueltas de Ferrari?

Se debe a la velocidad máxima. Mientras que la mayoría de los demás equipos optan por un paquete de baja carga aerodinámica, el Ferrari corre más rápido.

Si Verstappen no puede depender de la velocidad máxima, generalmente puede confiar en un buen ritmo de carrera. Con ese ritmo, esta temporada ha superado a todos y Helmut Marko se mostró optimista después del segundo puesto en la clasificación. Sin embargo, los tiempos en las sesiones de práctica no son nada del otro mundo.

Verstappen, Sainz, Leclerc, Russell y Pérez completaron una serie larga de vueltas con neumáticos blandos en la tercera sesión de entrenamientos libres, aproximadamente al mismo tiempo y con neumáticos de una edad similar. Durante este período, Sainz impresionó mucho al lograr un tiempo de 1.24.3, el mejor de su serie, manteniéndose por debajo de 1.25 durante mucho tiempo.

Verstappen tuvo algunos tiempos atípicos alrededor de 1.25 en su serie, pero no se acercó a los tiempos de Sainz. Esto también se reflejó en el ritmo de Pérez, quien tampoco pudo bajar de 1.25. En Ferrari, no solo Sainz logra esto, ya que Leclerc también completó una serie más rápida que los Red Bull.

Incluso el hombre que comenzará la carrera desde la cuarta posición mostró un mejor ritmo en la FP3. Russell ya impresionó con neumáticos duros durante la FP1. Con neumáticos blandos, su ritmo también es bueno, aunque no tan rápido como el de Ferrari, pero sí más rápido que el de Red Bull. Russell solo completó unas pocas vueltas, por lo que no se puede hablar mucho sobre el desgaste de los neumáticos, y la falta de velocidad máxima es una gran desventaja para la carrera del domingo.

La única esperanza para Verstappen radica en las tandas largas realizadas el viernes. Ese día, Verstappen causó una gran impresión. En las primeras prácticas libres se mostró muy fuerte con neumáticos duros (aunque Sainz tampoco se quedó atrás), pero lo más alentador fue su rendimiento con neumáticos medios. Nadie se acercó a él en ese aspecto.

¿Quién ganará el Gran Premio de Italia de 2023?

La carrera probablemente se desarrollará con una estrategia simple de comenzar con neumáticos blandos y cambiar a neumáticos medios a mitad de carrera. En los entrenamientos, Sainz parecía más rápido con neumáticos blandos, mientras que Verstappen era más rápido con los medios.

Por supuesto, la pregunta es cuánto combustible se utilizó y en qué modo de motor se completó el recorrido largo. Una cosa es segura: Ferrari tiene muchas posibilidades de lograr un gran resultado en Monza. Verstappen no se rendirá fácilmente, y Ferrari deberá llevar a cabo una estrategia perfecta, pero esta puede ser su mejor oportunidad de victoria en lo que va del año.

