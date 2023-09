Gran Premio de Singapur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Formula 1

Este domingo 17 de septiembre continúa la actividad de la Formula 1 con el Gran Premio de Singapur que luce sumamente atractivo tras las sorpresas de la clasificación del sábado, por lo que hay mucha expectativa de lo que pase en el Circuito Urbano Marina Bay.

Hora y Canal Gran Premio de Singapur

Sede: Circuito callejero de Marina Bay ​, Marina Bay, Singapur

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am en Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. Fox Premium en México.

Streaming: F1 TV en Latinoamérica. Star+ en Sudamérica.

Gran Premio de Singapur en VIVO

Carlos Sainz, piloto de Ferrari, consiguió pole consecutiva en 2023 en una tensa clasificación en la pista de Marina Bay, superando a George Russell de Mercedes.

Su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, fue relegado de la primera fila por Russell y partirá tercero, seguido de Lando Norris de McLaren y Lewis Hamilton.

Fernando Alonso saldrá séptimo, Esteban Ocon noveno, Hulkenberg noveno y Lawson completará los primeros diez.

La gran sorpresa de la clasificación vino de Red Bull, ya que tanto Max Verstappen como Checo Pérez no lograron avanzar de la Q2 debido a problemas con sus autos.

Verstappen, que arrancará undécimo a pesar de las investigaciones que parecía podrían penalizarlo, pero alegó que los cambios en la configuración realizados en su Red Bull lo hicieron «inconducible» en la clasificación, mientras que Checo Pérez saldrá dos puestos abajo y tendrá otra dura remontada si quiere llegar al podio.

Foto: X.com/F1

La sesión se detuvo por un largo período después de que Lance Stroll destrozara su Aston Martin en una gran salida en la última curva al final de la Q1. Culpó a haber sido detenido en la báscula antes de su última carrera y al aire sucio durante la vuelta por contribuir a su accidente.

