LASK vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Europa League 2023-24

El Liverpool comienza su campaña de la UEFA Europa League 2023-24 cuando visite el Raiffeisen Arena para enfrentarse al LASK este jueves 21 de septiembre.

Hora y Canal LASK vs Liverpool

Sede: Waldstadion, Pasching, Alta Austria, Austria

Hora: 5:45 pm de Reino Unido. 10:45 am de México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:15 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

LASK vs Liverpool en VIVO

El equipo de la Bundesliga austriaca llega invicto al primer partido del Grupo E en siete partidos consecutivos en todas las competiciones y buscará mantener la inercia positiva.

LASK realizó otra magnífica actuación en equipo al lograr una victoria por 3-1 sobre Austria Klagenfurt en la Bundesliga el sábado.

Los hombres de Thomas Sageder han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de liga, siendo la excepción el empate 1-1 en Tirol el 19 de agosto.

LASK ahora centra su atención en la Europa League, donde obtuvo una victoria por 3-2 sobre Mostar en los playoffs de agosto para llegar a la fase de grupos del torneo.

Liverpool, por otro lado, mantuvo su buena racha de resultados en la Premier League al remontar para lograr una victoria por 3-1 sobre Wolverhampton Wanderers el fin de semana.

Desde que comenzó la nueva campaña en la máxima categoría con un empate 1-1 contra el Chelsea el 13 de agosto, el equipo de Jurgen Klopp ha ganado sus cuatro partidos siguientes, anotando 11 goles y concediendo tres en ese tiempo.

El Liverpool ha sumado 13 puntos de 15 posibles para ocupar el tercer lugar en la Premier League, dos puntos por detrás del líder, el Manchester City.

Este será el primer encuentro entre LASK y Liverpool, quienes buscarán comenzar su rivalidad con una nota ganadora.

Predicción LASK vs Liverpool

LASK ha logrado una buena racha en las últimas semanas, pero se enfrentará a un desafío más difícil contra un Liverpool repleto de estrellas. Los hombres de Klopp cuentan con la potencia de fuego necesaria para hacer el trabajo y nos imaginamos que obtendrán el resultado deseado en el Raiffeisen Arena.

Predicción: LASK 1-3 Liverpool

