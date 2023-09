Canelo Álvarez vs Jermell Charlo EN VIVO por ESPN, Box Azteca y ShowTime Pelea 2023

Box

Finalmente ha llegado el momento del evento principal de la noche, cuando los fanáticos del boxeo de todo el mundo se reúnen para presenciar otra emocionante pelea en la división de peso súper mediano. El campeón mundial indiscutible de peso súper mediano de la FIB, la AMB, el CMB y la OMB, Canelo Álvarez, defenderá su corona frente al campeón indiscutido de peso súper welter, Jermell Charlo. ¡No te pierdas una de las peleas más esperadas del año!

Canelo Álvarez (59-2-2) llega a esta pelea luego de su victoria más reciente sobre John Ryder en mayo, donde Canelo se abrió camino hacia una victoria por decisión unánime. Es su segunda victoria por decisión unánime después de regresar al peso mediano tras su derrota ante Dmitry Bivol en el peso semipesado. Ahora, Canelo trabaja en su división local mientras busca mantenerse indiscutible. Canelo Álvarez mide 5’8″ con un alcance de 70.5 pulgadas.

Jermell Charlo (35-1-1) viene de una victoria y defensa del título sobre Brian Castaño, en la que terminó la pelea en el décimo asalto con un gancho de izquierda y golpes posteriores. Exigió su venganza después del empate por decisión dividida en la pelea anterior. Ha ganado sus últimas cuatro peleas y está decidido a desafiar a Canelo en su categoría de peso como el verdadero rey indiscutible del boxeo. Jermell Charlo mide 6’0″ con un alcance de 73 pulgadas.

Canelo Álvarez vs Jermell Charlo EN VIVO

Canelo Álvarez llega a esta pelea después de una victoria en su última pelea frente a la multitud mexicana. Canelo fue agresivo desde el principio y avanzó durante la mayor parte de la pelea. Parecía estar lanzando sus golpes con tremendo poder y podría haber estado buscando el nocaut temprano. Aunque lo sacudieron un par de veces, sin duda estaba conectando los golpes más fuertes y fue reconfortante ver a Canelo en una pelea complicada una vez más. No podrá realizar tantos tiros en esta pelea, ya que Charlo tiene mucho más poder que John Ryder. Sin embargo, Canelo ha fortalecido su barbilla enfrentando a oponentes más pesados, por lo que el poder no será algo que no haya visto antes.

El juego de pies será la clave para ganar esta pelea para Canelo Álvarez. Ya es el boxeador más hábil del mundo; si puede usar su juego de pies superior para bailar alrededor de Charlo y lograr que se canse, podríamos tener otra exhibición magistral de Canelo. Busquemos que Canelo trabaje el cuerpo temprano mientras intenta que Charlo baje las manos. Será interesante ver si sale tan agresivo como lo hizo en su última pelea o si vemos a Canelo concentrarse en su movimiento y liderar este baile con Charlo. De cualquier manera, tiene una ligera ventaja en casi todos los aspectos, además de la altura y el alcance.

Jermell Charlo es un peleador extremadamente grande para su división y tendrá una considerable ventaja de cuatro pulgadas de altura sobre Canelo. Es muy enérgico como golpeador y obtiene la mayor potencia de sus ganchos y ganchos. Charlo es excelente levantando las manos y manteniendo una protección ajustada en el brazo, seguida de ganchos rápidos y tiros por encima. Aparte de su empate con Brian Castaño, Charlo ha podido finalizar sus últimas cuatro peleas de forma consecutiva. Si puede conectar varias veces a Canelo, ciertamente tiene el poder de aturdir a la leyenda y ponerlo contra las cuerdas. Si es capaz de conectar el gancho de izquierda, podría ser un éxito para el Campeón de México.

Para ganar esta pelea, Jermell Charlo tendrá que ser paciente ante las ráfagas de Canelo Álvarez. Espero que Canelo sea paciente y trabaje el cuerpo mientras espera recibir golpes en la cabeza, por lo que Charlo tendrá que concentrarse más en dónde mantiene sus manos. Canelo estará lanzando señuelos durante toda la pelea, por lo que dependerá de Jermell Charlo seguir su plan de juego y esperar la oportunidad adecuada. Si Canelo comienza a abrirse a una combinación a lo largo de las cuerdas, podría proporcionarle la fracción de segundo que Charlo necesita para conectar un tiro devastador al final de la pelea. No se sorprenda si ve éxito al final de esta.

Predicción Canelo Álvarez vs Jermell Charlo

Este será un enfrentamiento increíble entre dos campeones indiscutibles. Si bien Canelo no es el peleador más grande, está compitiendo en su división más pesada y tiene experiencia enfrentando a golpeadores poderosos como Charlo. Charlo, por otro lado, está dejando caer a todos los que tocan con sus manos y tiene una gran posibilidad de aturdir a Canelo con algo al final de la pelea. Sin embargo, la mayor diferencia será el movimiento y la actividad de Canelo Álvarez. Su velocidad y fluidez en sus movimientos son demasiado avanzadas, y Jermell Charlo puede cansarse solo intentando encontrar el mentón de Canelo. En cuanto a la predicción, vamos con Canelo Álvarez para hacer el trabajo y esta pelea se irá a la distancia.

Predicción: Canelo Álvarez por DU.

Last modified: septiembre 30, 2023

Etiquetas: Canelo Álvarez vs Jermell Charlo