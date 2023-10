RB Salzburgo vs Real Sociedad EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

RB Salzburgo recibirá a la Real Sociedad en el Red Bull Arena este martes 3 de octubre en la jornada 2 de la UEFA Champions League 2023-24.

Hora y Canal RB Salzburgo vs Real Sociedad

Sede: Red Bull Arena, Wals-Siezenheim, Salzburgo, Austria

Hora: 6:45 pm de España. 10:45 am de México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:15 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: TNT en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (Excepto Argentina donde irá por Fox Sports). TUDN en Estados Unidos.

RB Salzburgo vs Real Sociedad en VIVO

El Red Bull Salzburgo ha tenido un buen comienzo bajo la dirección de Gerhard Struber y espera poder continuar con sus buenas actuaciones esta semana. Abrieron su campaña en la fase de grupos el mes pasado con una victoria por 2-0 sobre un Benfica de 10 hombres en el Estadio da Luz con goles de Roko Simic y el internacional israelí Oscar Gloukh en cada mitad.

RB Salzburgo ocupa el primer lugar en la clasificación del Grupo D con tres puntos y buscará reforzar su posición en la cima con otra victoria el martes.

La Real Sociedad ha tenido resultados mixtos esta temporada, pero ha tenido un desempeño particularmente bueno en las últimas semanas. Abrieron su campaña en la Champions League con un empate 1-1 contra el Inter de Milán, con Braiz Méndez anotando el primer gol del partido apenas cuatro minutos después del inicio, antes de que los finalistas de la temporada pasada anotaran el empate tardío para asegurar que el botín se repartiera.

El partido del martes marcará el tercer encuentro entre RB Salzburgo y Sociedad. Los dos enfrentamientos anteriores entre los dos equipos se produjeron en los octavos de final de la campaña de la Europa League 2017-18, en los que el conjunto austriaco ganó 4-3 en el global.

Predicción RB Salzburgo vs Real Sociedad

RB Salzburgo lleva una racha de victorias consecutivas y solo ha perdido uno de sus 12 partidos competitivos esta temporada. Han ganado tres de sus últimos cuatro partidos en casa y tendrán la esperanza de lograr un resultado positivo esta semana. El pasado sábado golearon 0-4 al Austría Lustenau en la Bundesliga austriaca.

La Sociedad ha ganado sus últimos tres partidos seguidos después de ganar solo uno de los seis anteriores. Solo han ganado uno de sus últimos cuatro partidos fuera de casa, pero deberían tener lo suficiente para llegar a la cima aquí. El pasado sábado goleraon 3-0 al Athletic Bilbao..

Predicción: RB Salzburgo 1-2 Real Sociedad

