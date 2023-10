Arsenal vs Sheffield EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Dos equipos que han tenido comienzos contrastantes en la campaña de la Premier League 2023-24 se enfrentan el sábado 28 de octubre cuando el Arsenal recibe al Sheffield en el Emirates Stadium.

Mientras los Blades buscan su primera victoria de la temporada, el equipo de Mikel Arteta buscará volver a lo más alto de la clasificación liguera.

Hora y Canal Arsenal vs Sheffield

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Arsenal vs Sheffield en VIVO

El Arsenal ascendió a la cima del Grupo B de la Liga de Campeones al lograr una victoria por 2-1 sobre el Sevilla español el martes.

El equipo de Arteta ahora centra su atención en la Premier League, donde remontó para salvar un empate 2-2 contra su rival londinense Chelsea el 21 de octubre para mantener su comienzo invicto en la campaña liguera.

Con 21 puntos en nueve partidos, el Arsenal se encuentra actualmente tercero en la tabla de la Premier League, empatado a puntos con el Manchester City y dos puntos detrás del primer clasificado, el Tottenham.

Sheffield, por otro lado, no logró poner en marcha su temporada ya que cayó por 2-1 contra el Manchester United la última vez.

Esta fue la quinta derrota consecutiva para los hombres de Paul Heckingbottom, que no han podido saborear la victoria en todas las competiciones esta temporada.

El Sheffield se encuentra actualmente en la parte inferior de la tabla de la Premier League, habiendo sumado solo un punto en sus nueve partidos de liga.

Con 51 victorias en los últimos 118 encuentros entre ambos equipos, el Arsenal cuenta con un récord superior en la historia de este encuentro.

Predicción Arsenal vs Sheffield

El Arsenal se lamerá los labios cuando se enfrente a un Sheffield tartamudo que se ha endurecido ante un comienzo de temporada terrible.

Animados por su victoria en la Champions League, predecimos que los Gunners continuarán donde lo dejaron el martes y se llevarán los tres puntos.

Predicción: Arsenal 3-0 Sheffield

Last modified: octubre 27, 2023

Etiquetas: Arsenal