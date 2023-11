México vs Venezuela EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Sub 17 2023

Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub 17 disputa su segundo partido en la Copa del Mundo Sub-17 2023 y lo hace este miércoles 15 de noviembre frente a la escuadra de Venezuela y donde el triunfo es prácticamente obligatorio si quieren seguir en la pelea.

Hora y Canal México vs Venezuela

Sede: Estadio Jalak Harupat Soreang, Kutawaringin de Bandung, Java Occidental, Indonesia

Hora: 3:00 am de México. 5:00 am de Venezuela. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Canal 9 y TUDN en México. DSports en Venezuela. Telemundo en Estados Unidos.

México vs Venezuela EN VIVO

El conjunto Tricolor no arrancó de la mejor manera el torneo, cayendo tres goles a uno con Alemania y demostrando un futbol bastante por debajo de las expectativas generales, por lo que necesita mejorar muchísimo si lo que quiere es vencer a la Vinotinto.

Los dirigidos por Raúl Chabrand requiere de una victoria para mantener intactas sus esperanzas de avanzar a Octavos y no depender de otros resultados, por lo que seguramente se verá un mejor equipo que el que se presentó el domingo pasado.

Por su parte, la escuadra Vinotinto inició el torneo con el pie derecho venciendo tres goles a cero a Nueva Zelanda y tomando el liderato del Grupo y dando un paso muy importante rumbo a la clasificación.

De vencer a México, los dirigidos por Ricardo Valiño prácticamente asegurarán su lugar en los Octavos de Final del torneo y de paso dejarán muy comprometida la tarea para los mexicanos, por lo que seguramente saldrán a buscar el triunfo sin especulaciones.

Este duelo entre Latinoamericanos seguramente arrojará muchas emociones, pues ambas escuadras buscarán el triunfo de manera incansable y dar un paso hacia sus objetivos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

