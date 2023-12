Ajax vs AEK Atenas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Europa League 2023-24

Europa League

Ajax y AEK Atenas concluyen sus campañas en la fase de grupos de la Europa League 2023-2024 cuando se enfrenten en el Johan Cruijff Arena en su último partido del Grupo B este jueves 14 de diciembre.

Ambos equipos no pueden avanzar a las rondas eliminatorias, pero la perspectiva de terminar terceros y descender a la Europa Conference League aún está en juego.

Hora y Canal Ajax vs AEK Atenas

Sede: Johan Cruyff Arena​, Ámsterdam, Países Bajos

Hora: 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Ajax vs AEK Atenas en VIVO

Tras un pésimo comienzo de la campaña 2023-24, el Ajax parece haber dado un giro a la dirección del nuevo entrenador John van’t Schip, ganando seis y empatando uno de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones.

Sin embargo, las dos derrotas que ha sufrido durante esta racha se produjeron en la fase de grupos de la Europa League ante Brighton & Hove Albion y Marsella, incluida una derrota a domicilio por 4-3 ante este último en la quinta jornada hace quince días, en la que Pierre-Emerick Aubameyang anotó el gol de la victoria en el minuto 93 desde el punto de penalti para completar su hat-trick.

El Ajax actualmente se encuentra en el último lugar del Grupo B con solo dos puntos en sus primeros cinco partidos, y debe vencer al AEK Atenas el jueves para superar al equipo griego al tercer lugar y mantener vivo su viaje europeo, mientras se esfuerza por ingresar a la Europa Conference League. Sorteo de la ronda de playoffs.

Desde que perdió ante Marsella, el Ajax ha ganado cada uno de sus últimos tres partidos de la Eredivisie contra NEC, RKC Waalwijk y Sparta Rotterdam, venciendo a este último por 2-1 en casa el fin de semana pasado para ascender al quinto lugar en la tabla y ubicarse a nueve puntos de los cuatro primeros; Sin embargo, todavía se encuentran a 21 puntos del líder PSV Eindhoven.

El Ajax nunca antes había pasado toda una campaña europea en la fase de grupos sin ganar al menos una vez, y hay razones para que los gigantes holandeses sean optimistas sobre el éxito el jueves, ya que ganaron cuatro de sus últimos cinco encuentros europeos contra el AEK Atenas, anotando 10. objetivos en el proceso.

Después de sumar cuatro puntos en sus dos primeros partidos de la fase de grupos de la Europa Leage para ascender a la cima del Grupo B, el AEK Atenas ha perdido desde entonces cada uno de sus últimos tres partidos y no puede avanzar a las rondas eliminatorias.

A las derrotas consecutivas ante el Marsella les siguió una ajustada derrota en casa por 1-0 ante el Brighton en la quinta jornada hace dos semanas, pero un empate contra el Ajax el jueves sería suficiente para que los amarillo-negros terminaran terceros y entraran en la Conferencia Europa.

El equipo de Matías Almeyda, considerado fuera del Grupo B antes del inicio de la temporada, reaccionó a su derrota ante el Brighton ganando por el mismo marcador en casa al Aris en la Superliga griega hace poco más de una semana, un resultado que le mantiene a poca distancia del líder Panathinaikos, que sólo está un punto por encima de los actuales campeones en segundo lugar.

El AEK Atenas consiguió su única victoria en la fase de grupos de la Europa League de esta temporada fuera de casa en la primera jornada hace tres meses, venciendo al Brighton por 3-2, pero ha tenido menos éxito en su visita a Holanda, ya que ha perdido los seis partidos. sus anteriores partidos fuera de casa en suelo holandés por un marcador global de 16-0, lo que no augura nada bueno para los hombres de Almeyda de cara al encuentro del jueves contra el Ajax.

Pronóstico Ajax vs AEK Atenas

Hace dos meses, estos dos equipos empataron 1-1 en el partido de ida en Grecia, y el jueves podría estar en juego otro duelo muy reñido.

Sin embargo, el Ajax ha logrado una buena racha en las últimas semanas y creemos que los rejuvenecidos anfitriones harán lo suficiente para lograr una estrecha victoria sobre el AEK Atenas y asegurarse el tercer lugar en el Grupo B.

Pronóstico: Ajax 2-1 AEK Atenas

