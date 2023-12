Arsenal vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

El Arsenal jugará contra Brighton & Hove Albion en el Emirates Stadium este domingo 17 de diciembre en la jornada 17 de la Premier League 2023-24.

Hora y Canal Arsenal vs Brighton

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Arsenal vs Brighton en VIVO

El Arsenal llega a este partido tras un empate 1-1 contra el PSV Eindhoven en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Un gol en la primera parte del atacante Eddie Nketiah para el Arsenal fue anulado por un gol en la segunda parte del extremo belga Yorbe Vertessen para el PSV Eindhoven.

Brighton, por su parte, venció al Marsella por 1-0 en la fase de grupos de la UEFA Europa League. Un gol tardío del delantero brasileño Joao Pedro en el segundo tiempo aseguró la victoria para Brighton & Hove Albion.

En 15 enfrentamientos cara a cara entre los dos equipos, Brighton ganó seis juegos, perdió seis y empató tres.

Predicción Arsenal vs Brighton

El Arsenal ocupa actualmente el segundo lugar en la clasificación de la liga, un punto detrás del líder de la liga, el Liverpool. Una vez más, están intrincadamente involucrados en la carrera por el título de la Premier League y esperarán tener mejor suerte que la temporada pasada, donde terminaron segundos después de algunas actuaciones destacadas y lideraron la tabla durante bastante tiempo.

Los sospechosos habituales han tenido un buen desempeño. Bukayo Saka sigue siendo la estrella del club, mientras que jugadores como Martin Odegaard y Gabriel Martinelli siguen aportando momentos importantes. Sin embargo, podría decirse que el mejor jugador del Arsenal ha sido Declan Rice; El jugador de 24 años se unió al club por casi 117 millones de euros y, a diferencia de tantos fichajes de mucho dinero, ha demostrado que podría valer la pena.

Brighton, por otro lado, ocupa el octavo lugar en la liga, habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos de liga. Los Seagulls han sufrido una caída en los resultados recientemente en la liga y esperan volver pronto a su forma habitual.

El Arsenal debería poder ganar aquí.

Predicción: Arsenal 1-0 Brighton

Last modified: diciembre 16, 2023

Etiquetas: Arsenal