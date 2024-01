[Video] Resultado, Resumen y Goles Santos vs América 0-5 Jornada 4 Liga MX Femenil Clausura 2024

Liga MX Femenil

Katty Martínez se lució con tres goles. FOTO: Fox Sports

Al América le costó pero de la mano de Katty Martínez, consigue un contundente triunfo en Torreón y se acerca a la cima del torneo.

El primer tiempo fue totalmente para las Águilas, pero por más que insistieron frente al arco rival, la escuadra lagunera aguantaba, en muy buena parte gracias a su guardameta Herrera, quien con tremendas atajadas evitaba la caída de su marco y conseguía mantener el cero.

No obstante, América no iba a salir a especular y en la segunda mitad recuperó la memoria ofensiva de la mano de la máxima goleadora histórica de la Liga MX Femenil; Katty «Killer» apareció para marcar de cabeza al minuto 50 y abrir una lata que ya no se cerraría.

Al América le costó volver a encontrar el arco de nuevo, pero fue la propia Katty quien aprovechó las facilidades defensivas de la escuadra local y nuevamente de cabeza la mandó guardar para marcar su gol número 135.

El futbol aéreo parecía ser la clave para una escuadra americanista que no encontraba las formas por tierra y nueve minutos después del segundo, Andrea Pereira también se quiso unir a la fiesta y con un maravilloso cabezazo puso el tercero en la frente de las santistas.

Pero la fiesta de la «Killer» no había terminado y una vez más el balón le quedó tras una gran asistencia de Miah Zuazua y aunque no le pegó de la mejor manera, Martínez aumentó su cuenta goleadora y pone distancia como la máxima goleadora de la Liga, al llegar a 136 anotaciones, cuatro arriba de sus perseguidoras, Cervantes y Monsiváis.

Hablando de Zuazua, fue precisamente la ex Brava quien colocó la cereza del pastel al recuperar un balón en los linderos del área y tras una muy buena finta, disparar con potencia para marcar el quinto y definitivo gol que deja al América en tercer lugar solo por diferencia de goles y se declaran listas para el difícil enfrentamiento ante León.

Por su parte, Santos no sabe ya ni como salir del bache y se hunde en el último lugar con un solo punto, un solo gol y 19 goles en contra.

