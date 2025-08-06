Tijuana vs Seattle EN VIVO Hora y Canal Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Leagues Cup

¡SEATTLE VENCIÓ A XOLOS Y CUMPLIÓ CON PASO PERFECTO!



Los Xolos quedaron eliminados de la #LeaguesCup tras no poder vencer al único equipo de toda la competencia que finalizó con paso perfecto, Seattle Sounders.



Mañana, Bravos se juega el pase y eliminar al Puebla. pic.twitter.com/bmvVjkTupv — Fulbox (@fulboxOficial) August 7, 2025

Este miércoles 6 de agosto, el Lumen Field de Seattle será escenario de uno de los partidos más emocionantes de la Jornada 3 en la Leagues Cup 2025: Seattle Sounders recibe a Club Tijuana en un encuentro que podría definir el destino de ambos clubes en el torneo binacional.

El conjunto local, dirigido por Brian Schmetzer, llega con el ánimo en alto tras dos contundentes victorias ante Cruz Azul y Santos, sumando seis puntos y una impresionante diferencia de goles de +8. Líderes invictos del Grupo 1, los Sounders necesitan solo un triunfo más para asegurar su pase a la siguiente ronda. Con Albert Rusnák encendido —acumula 10 goles en la temporada—, el mediocampo fortalecido por Obed Vargas y la velocidad de Pedro De La Vega, Seattle buscará aprovechar su fortaleza como local para sellar su clasificación.

En contraste, los Xolos de Tijuana enfrentan una situación mucho más complicada. Con tres puntos en el bolsillo producto de una ajustada victoria sobre Colorado Rapids, y una derrota frente al LA Galaxy, los dirigidos por Washington Abreu están obligados a ganar en los 90 minutos. Además, deberán cruzar los dedos y esperar resultados favorables en otros partidos de la Liga MX para mantener viva la esperanza de avanzar.

El duelo no será sencillo para los visitantes. La defensa de Tijuana ha mostrado vulnerabilidad, recibiendo seis goles en dos partidos, y tendrá que lidiar con uno de los ataques más explosivos del torneo. Sin embargo, Xolos buscará hacer daño en las transiciones rápidas, con Vitinho y Ramiro Árciga como piezas clave para sorprender al rival. La labor defensiva de Jackson Porozo y Unai Bilbao será crucial si quieren frenar a los Sounders.

El partido está programado para las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en vivo a través del MLS Season Pass en Apple TV, tanto en México como en Estados Unidos.

Será el primer enfrentamiento oficial entre estos dos clubes, y con tanto en juego, se espera un encuentro lleno de intensidad, táctica y, posiblemente, sorpresas. Un gol tempranero o un error defensivo podría inclinar la balanza en un torneo donde cada minuto cuenta.

