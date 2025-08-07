Written by: agosto 7, 2025 Leagues Cup

Chivas vs Cincinnati EN VIVO Hora y Canal Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Chivas vs Cincinnati

Este jueves 7 de agosto, las emociones de la Leagues Cup 2025 continúan con un atractivo enfrentamiento entre FC Cincinnati y las Chivas de Guadalajara, que abrirán la cartelera de la Jornada 3 en el TQL Stadium. Aunque el Rebaño Sagrado ya no tiene posibilidades de clasificar, buscará cerrar su participación con dignidad y su primera victoria en el torneo binacional.

Dirigidos por Gabriel Milito, los tapatíos llegan tras empatar 2-2 frente a Charlotte FC, duelo en el que consiguieron el punto extra en penales (4-2). Sin embargo, con apenas dos unidades, Chivas ya está matemáticamente eliminado. Aun así, el equipo saldrá con todo para romper su mala racha y dejar una mejor imagen ante su afición.

Por su parte, el conjunto naranja y azul de FC Cincinnati, comandado por Pat Noonan, necesita ganar para mantenerse con vida. Tras un triunfo sorpresivo ante Rayados en la primera fecha, el equipo cayó ante FC Juárez en tanda de penales (4-3), dejando escapar puntos clave. Actualmente suman 4 unidades y se ubican en el décimo lugar general, por lo que una victoria podría colocarlos entre los mejores cuatro del Grupo A.

El encuentro está programado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en vivo por Apple TV, dependiendo del tipo de suscripción. Además, estará disponible el minuto a minuto en FULBOX.COM.

Alineaciones probables:

  • FC Cincinnati: Celentano; Robinson, Miazga, Engel; Bucha, Anunga, Yedlin, Orellano; Evander, Valenzuela, Santos.
  • Chivas: Rangel; Mozo, Campillo, Castillo; Romo, González, Ledezma, Gutiérrez; Álvarez, Cowell, González.

Aunque ya no hay pase en juego para Chivas, el duelo promete intensidad, orgullo y un cierre vibrante en esta fase de grupos.

Etiquetas: , , Last modified: agosto 7, 2025
Tijuana vs Seattle Previous Story
Tijuana vs Seattle EN VIVO Hora y Canal Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025
Monterrey vs Charlotte Next Story
Monterrey vs Charlotte EN VIVO Hora y Canal Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Related Posts

Santos vs LA Galaxy

Santos vs LA Galaxy EN VIVO Hora y Canal Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Written by: agosto 7, 2025

El próximo 7 de agosto de 2025 viviremos un duelo crucial en la Leagues Cup: LA Galaxy se enfrenta a Santos Laguna en busca de un...

Read More
Cruz Azul vs Colorado

Cruz Azul vs Colorado EN VIVO Hora y Canal 9 y Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Written by: agosto 7, 2025

Después de dos actuaciones para el olvido, Cruz Azul quiere lavarse la cara y brindarle una alegría a su afición cuando se...

Read More
Juárez vs New York Red Bulls

Juárez vs New York Red Bulls EN VIVO Hora y Canal Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Written by: agosto 7, 2025

Este jueves 7 de agosto, la jornada 3 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025 cierra con un duelo clave: FC Juárez enfrentará...

Read More
Tijuana vs Seattle

Tijuana vs Seattle EN VIVO Hora y Canal Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Written by: agosto 6, 2025

Este miércoles 6 de agosto, el Lumen Field de Seattle será escenario de uno de los partidos más emocionantes de la Jornada 3...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *