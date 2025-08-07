Monterrey vs Charlotte EN VIVO Hora y Canal Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Leagues Cup

¡MONTERREY A CASA CON DERROTA!



En una #LeaguesCup para olvidar, Monterrey perdió ante Charlotte y se va de la competencia sin un solo triunfo. pic.twitter.com/d8owTz2aoj — Fulbox (@fulboxOficial) August 8, 2025

La Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025 continúa este jueves 7 de agosto, y uno de los encuentros más llamativos será el duelo entre Rayados de Monterrey y Charlotte FC en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte. A pesar de que ambos clubes ya están eliminados matemáticamente, el partido representa una última oportunidad para cerrar con dignidad su participación en el torneo.

Rayados, dirigidos por Domenec Torrent, llegan a este compromiso tras una campaña decepcionante. Luego de caer en la Jornada 1, el equipo regio logró rescatar un empate 1-1 ante New York Red Bulls, llevándose el punto extra en penales por 5-3. Sin embargo, los dos puntos conseguidos no fueron suficientes para aspirar a los Cuartos de Final, dejando atrás las expectativas que su plantilla y afición habían generado.

Del otro lado, Charlotte FC tampoco pudo encontrar el rumbo en esta edición de la Leagues Cup. El conjunto dirigido por Dean Smith empató 2-2 ante las Chivas de Milito, pero cayó 4-2 en la tanda de penales. Este resultado los dejó con solo un punto en el fondo del grupo, sin posibilidades de avanzar en la competencia.

Para el partido de esta tarde, se espera que Monterrey utilice una alineación alterna, dando descanso a varios titulares. Sin embargo, Torrent querrá evitar un cierre amargo, por lo que jugadores clave como Canales, Corona y Berterame podrían ver minutos. Charlotte, por su parte, intentará aprovechar la localía y despedirse con una victoria frente a su afición.

Según los momios, Monterrey parte como favorito con -120, mientras que el empate se paga +300 y una victoria de Charlotte ofrece un +270. A pesar de las condiciones, el pronóstico sugiere un partido parejo, con ligera ventaja para los mexicanos.

El duelo se jugará a las 17:30 horas (centro de México) y podrá verse en streaming a través de Apple TV, para quienes cuenten con el MLS Season Pass. Sin mucho en juego más allá del orgullo, ambos equipos buscarán despedirse con la frente en alto de un torneo que, para ellos, ha estado lleno de frustraciones.

Last modified: agosto 7, 2025