Cincinnati vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

🏆 Concachampions 2026 – Octavos de Final (IDA)

⚽ Cincinnati vs Tigres

¡Duelo de poder a poder en la Champions Cup! Este jueves, el TQL Stadium abre sus puertas para un enfrentamiento de pronóstico reservado: Cincinnati recibe a los Tigres y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La escuadra de la MLS llega haciendo historia tras una goleada de escándalo, pero enfrente tienen a unos felinos que vienen con el ánimo por las nubes tras conquistar el Clásico Regio.

Tigres llega motivado tras vencer de último minuto al Monterrey con gol de Gignac. Los dirigidos por Guido Pizarro ya demostraron su pegada al eliminar al Forge FC con un doblete de Rodrigo Aguirre y el estreno goleador de Ángel Correa.

Por su parte, Cincinnati fue una auténtica aplanadora en la ronda anterior, despachando a La Universidad de Santo Domingo con un global histórico de 13-0. Con figuras como Kenji Mboma y el peligroso Kévin Denkey, los de Ohio quieren demostrar que están listos para eliminar a uno de los gigantes de México.

En la MLS vienen de caer 1-0 ante el Toronto en casa el pasado domingo.

¿Podrá la experiencia de Tigres frenar el ímpetu de Cincinnati o la MLS dará un golpe de autoridad en casa?

Nuestro Pronóstico: Un partido intenso donde Tigres saca su colmillo internacional para dejar todo para la vuelta. Empate 1-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 12, 2026