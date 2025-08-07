Cruz Azul vs Colorado EN VIVO Hora y Canal 9 y Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Written by: agosto 7, 2025 Leagues Cup

Después de dos actuaciones para el olvido, Cruz Azul quiere lavarse la cara y brindarle una alegría a su afición cuando se mida ante el Colorado Rapids en la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025. El encuentro se llevará a cabo este jueves 7 de agosto a las 18:30 horas (centro de México), en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

La Máquina Celeste llega sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, acumulando apenas dos puntos tras una dolorosa goleada de 7-0 frente al Seattle Sounders y un empate 1-1 ante LA Galaxy, al que venció en penales 8-7. Ahora, el equipo dirigido por Martín Anselmi —cuyo futuro podría estar en León— busca despedirse con algo de orgullo y cerrar su participación con una victoria en tiempo regular.

El panorama no es muy distinto para Colorado Rapids, que también está eliminado del certamen. Con tres puntos obtenidos tras un triunfo 2-1 ante Santos Laguna y una derrota por el mismo marcador frente a los Xolos de Tijuana, los de la MLS tratarán de sumar tres unidades más y evitar irse del torneo por la puerta de atrás.

Para este encuentro, Cruz Azul podría alinear a Kevin Mier; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Jesús Orozco, Rodolfo Rotondi; Charly Rodríguez, Lorenzo Faravelli; José Paradela, Mateusz Bogusz y Ángel Sepúlveda. En tanto, los Rapids presentarían a Zack Steffen; Keegan Rosenberry, Andreas Maxsø, Ian Murphy, Jackson Sims Travis; Cole Bassett y compañía.

El partido será transmitido en vivo por Canal 9 en televisión abierta, TUDN en televisión de paga y mediante streaming por Apple TV con el MLS Season Pass.

Las apuestas colocan a Cruz Azul como ligero favorito con momios de -104, mientras que el empate se paga en +295 y un triunfo de Colorado Rapids en +230. Aunque ninguno de los dos clubes tiene ya aspiraciones en el torneo, ambos buscarán cerrar con un triunfo y tomar impulso para sus respectivas ligas, donde aún queda mucho por disputar.

