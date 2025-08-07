Santos vs LA Galaxy EN VIVO Hora y Canal Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Written by: agosto 7, 2025 Leagues Cup

El próximo 7 de agosto de 2025 viviremos un duelo crucial en la Leagues Cup: LA Galaxy se enfrenta a Santos Laguna en busca de un boleto a la siguiente ronda del torneo binacional entre la MLS y la Liga MX. Aunque el Galaxy no depende únicamente de sí mismo, está obligado a ganar y esperar que tropiecen equipos como Cincinnati o New York Red Bulls.

Actualmente, el conjunto angelino suma 4 puntos, tras una contundente victoria de 5-2 ante Xolos y un empate 1-1 frente a Cruz Azul, donde cayó en penales por 8-7. Ahora, la única alternativa viable para los californianos es salir con los tres puntos y cruzar los dedos por otros resultados.

Del otro lado, Santos Laguna ya no tiene opciones de avanzar tras caer en sus dos primeros encuentros ante Colorado Rapids y Seattle Sounders. Sin embargo, el conjunto de Torreón quiere despedirse con orgullo y sumar al menos una victoria en el certamen. Bruno Barticciotto, delantero de los Guerreros, aseguró que saldrán a competir con seriedad para cerrar con dignidad su participación.

El encuentro se disputará en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, a las 21:15 horas (centro de México) y podrá seguirse en vivo exclusivamente por Apple TV y el MLS Season Pass.

Estos son nuestros pronósticos listos:

  • LA Galaxy: -305
  • Empate: +460
  • Santos Laguna: +650

No te pierdas este enfrentamiento que podría definir el destino del Galaxy en la Leagues Cup 2025. ¿Podrán mantenerse con vida o será el adiós definitivo?

