Juárez vs New York Red Bulls EN VIVO Hora y Canal Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Este jueves 7 de agosto, la jornada 3 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025 cierra con un duelo clave: FC Juárez enfrentará a New York Red Bulls en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Más que un partido, será una verdadera batalla por la clasificación, en la que ambos clubes tienen todavía posibilidades de avanzar… aunque por caminos muy distintos.

Los Bravos de Juárez, dirigidos por Martín Varini, han sorprendido a propios y extraños con su rendimiento en el torneo. Empataron ante Cincinnati FC y ganaron la tanda de penales, lo que les permitió acumular 5 puntos. Ahora, con una victoria —sea en los 90 minutos o en penales— pueden asegurar su boleto a Cuartos de Final, incluso como líderes del Grupo B.

Por su parte, los New York Red Bulls, bajo el mando de Sandro Schwarz, vienen de igualar 1-1 ante Monterrey. Sin embargo, cayeron en penales 5-3 y sumaron solo una unidad adicional, quedando con 4 puntos en total. A pesar de tener un rendimiento defensivo sólido, necesitan golear a Juárez y esperar una combinación de resultados para avanzar como uno de los mejores segundos. La presión es máxima, y su margen de error es prácticamente nulo.

El duelo, que será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes, promete emociones desde el primer minuto. Los Red Bulls mantienen un dato favorable: en esta edición de la Leagues Cup, no han perdido en tiempo reglamentario ante equipos de la Liga MX. Sin embargo, Juárez llega como la gran revelación del torneo, con un plantel ordenado y bien trabajado tácticamente.

Las posibles alineaciones ya generan expectativa. Juárez saltaría al campo con Jurado; Mayorga, García, Mosquera, Rodríguez; Martínez, Guilherme, García; Ricardinho, Zaldívar y Madson. Mientras que New York presentaría a Marucci; los hermanos Nealis, Parker, Edwards; Mosquera, Stroud, Donkor, Carmona; Hall y Sofo.

El partido está programado para las 17:30 horas (centro de México) y se podrá ver en exclusiva por Apple TV (MLS Season Pass).

Pronóstico: Juárez tiene el impulso, la motivación y el control de su destino. Si mantienen su nivel, podrían imponerse 2-1 y avanzar a Cuartos, consolidándose como una de las sorpresas más agradables de la competencia.

