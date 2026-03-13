Juárez vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La Liga MX continúa su actividad en el Torneo Clausura 2026 con un duelo importante en la Jornada 11. El FC Juárez recibirá a CF Monterrey en un partido clave para ambos clubes, que buscan mantenerse cerca de los puestos que dan acceso a la fase final del campeonato.

Con la tabla todavía muy cerrada, este encuentro puede influir directamente en la pelea por la Liguilla, ya que los dos equipos necesitan sumar puntos para no rezagarse en la clasificación.

Juárez vs Monterrey: contexto del partido

El conjunto fronterizo llega a este compromiso ubicado en la posición 12 de la tabla con 10 puntos tras nueve partidos disputados. Además, los Bravos aún tienen un partido pendiente frente a Querétaro FC, lo que podría modificar su panorama en el torneo si logran sumar en ese encuentro.

Por su parte, Rayados aparece en el noveno lugar con 13 unidades, todavía muy cerca de la zona que otorga acceso a la fase final. Un triunfo como visitante podría impulsar al equipo regiomontano hacia los primeros puestos.

FC Juárez busca reaccionar en casa

El equipo de Juárez llega con la intención de recuperarse tras su última derrota. En la jornada anterior, los Bravos cayeron 3-1 ante Deportivo Toluca F.C., un resultado que frenó su intento de acercarse a los lugares de clasificación.

Ahora, jugando en su estadio, el club intentará aprovechar la localía para sumar puntos y mejorar su rendimiento en el torneo. Además, el partido pendiente en el calendario podría convertirse en una oportunidad para escalar posiciones si logran mantener regularidad.

Monterrey quiere levantarse tras el Clásico Regio

El conjunto regiomontano llega después de un golpe importante en su calendario: la derrota 1-0 ante Tigres UANL en una nueva edición del Clásico Regio, uno de los partidos más intensos del fútbol mexicano.

Para Rayados, el objetivo será sumar puntos fuera de casa y recuperar terreno en la clasificación. Un triunfo podría acercarlos nuevamente a la zona alta y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

¿A qué hora juega Juárez vs Monterrey?

El partido entre Juárez y Monterrey se disputará con el siguiente horario:

Día: Viernes 13 de marzo

Viernes 13 de marzo Hora: 8:00 PM (hora del Pacífico) 9:00 PM (hora del centro de México)



¿Dónde ver Juárez vs Monterrey en vivo?

La transmisión del partido estará disponible en varias plataformas:

TV abierta: Azteca 7

Azteca 7 Streaming: FOX One, aztecadeportes.com

FOX One, aztecadeportes.com TV de paga: FOX

Un duelo clave rumbo a la Liguilla

A medida que avanza el Clausura 2026, cada punto comienza a tener mayor peso en la tabla. Tanto Juárez como Monterrey saben que un triunfo en esta jornada puede marcar la diferencia en su camino hacia la fase final.

Los Bravos buscarán hacerse fuertes en casa, mientras que Rayados intentará demostrar su jerarquía como visitante en un partido que promete intensidad desde el primer minuto. ⚽

Last modified: marzo 13, 2026