América vs Querétaro EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

América vs Querétaro

La Liga MX regresa este sábado 9 de agosto con un partido clave: América vs Querétaro, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Este encuentro, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025, enfrentará a dos equipos con realidades muy diferentes, pero con la misma urgencia de ganar.

Así llegan América y Querétaro

Las Águilas, dirigidas por André Jardine, vuelven a la liga tras una participación gris en la Leagues Cup 2025. A pesar de no perder en tiempo regular (tres empates), quedaron fuera en la fase de grupos. En la liga, suman cinco puntos y buscarán llegar a ocho con un triunfo en casa.

Los Gallos Blancos, bajo el mando de Benjamín Mora, atraviesan un momento complicado. Fueron eliminados de la Leagues Cup con tres derrotas consecutivas y son el único equipo del semestre que aún no suma en la Liga MX, acumulando seis descalabros al hilo.

Historial entre América y Querétaro

El dominio reciente es claro: América ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos, con un empate restante. La última victoria de Querétaro sobre las Águilas fue en el Apertura 2020 (4-1 en el Corregidora). Desde 2009, los Gallos solo han logrado tres triunfos en 18 visitas a la capital, perdiendo en 12 ocasiones.

Horario y dónde ver América vs Querétaro EN VIVO

  • Fecha: Sábado 9 de agosto de 2025
  • Hora: 19:00 horas (Centro de México)
  • Estadio: Ciudad de los Deportes, CDMX
  • Transmisión: Canal 5, TUDN
  • Streaming: VIX+

Pronóstico del partido

Por plantilla, localía y momento, América parte como favorito para quedarse con los tres puntos y escalar posiciones en la tabla. Querétaro, en cambio, llega con la obligación de sumar para cortar una racha negativa que amenaza con hundir aún más su temporada.

Todo está listo para que este América vs Querétaro abra la triple cartelera sabatina y defina si las Águilas se acercan al liderato o si los Gallos sorprenden con su primer triunfo del torneo.

