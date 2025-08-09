Atlas vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Vix+ Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa este sábado 9 de agosto con un duelo de alto voltaje en el Estadio Jalisco. Atlas recibirá a Pachuca en un choque que enfrenta a dos equipos con realidades muy diferentes, pero con la mira puesta en sumar puntos clave en la tabla general.

Atlas busca recomponerse tras un duro golpe en Leagues Cup

El conjunto rojinegro, dirigido por Gonzálo Pineda, regresa a su casa con la misión de reencontrarse con la victoria. Su participación en la Leagues Cup 2025 fue para el olvido, acumulando tres derrotas consecutivas y recibiendo nueve goles en contra. La eliminación llegó con un doloroso 4-1 frente a Atlanta United.

En el torneo local, Atlas registra un triunfo, un empate y una derrota, pero las alarmas están encendidas por la fragilidad defensiva: han recibido 17 goles en sus últimos seis compromisos oficiales.

Pachuca quiere mantener el invicto y acercarse al liderato

Del otro lado, los Tuzos de Jaime Lozano atraviesan un gran momento. En la Liga MX suman tres victorias al hilo, con siete goles a favor y solo dos en contra. Además, lograron avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup, donde enfrentarán a LA Galaxy. Su única derrota reciente fue ante LAFC, pero no ha frenado la buena dinámica del equipo hidalguense.

Historial y contexto del partido

Atlas y Pachuca han protagonizado encuentros intensos en el pasado, y aunque los números recientes favorecen a los Tuzos, el factor local podría ser determinante para los Zorros. El compromiso luce como una prueba de carácter para Atlas y una oportunidad para Pachuca de consolidarse como uno de los líderes del Apertura 2025.

Fecha: Sábado 9 de agosto 2025

Hora: 21:05 horas (centro de México)

Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Transmisión en vivo: ViX Premium

Con estilos y momentos opuestos, este Atlas vs Pachuca promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada, con goles, intensidad y la lucha de ambos por cumplir sus objetivos en el campeonato.

Last modified: agosto 9, 2025