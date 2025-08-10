Written by: agosto 10, 2025 Fútbol Mexicano

Pumas vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

Pumas vs Necaxa

La Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX nos regala un enfrentamiento que promete grandes emociones. Este viernes 10 de agosto, el Estadio Olímpico Universitario será testigo del choque entre los Pumas de la UNAM y los Rayos del Necaxa, dos equipos con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: sumar puntos clave en el arranque del torneo.

Los Pumas llegan urgidos de resultados. Con apenas 3 puntos en tres partidos, producto de una victoria y dos derrotas, el conjunto universitario ocupa la posición 14 en la tabla. Han mostrado capacidad ofensiva con 4 goles a favor, pero su fragilidad defensiva —6 tantos recibidos— ha sido un obstáculo para escalar posiciones. Guillermo Martínez, su goleador, será pieza fundamental para revertir la situación y encaminar al equipo hacia un mejor desempeño.

En contraste, Necaxa vive un arranque más alentador. Los Rayos suman 4 puntos gracias a un triunfo, un empate y una derrota, lo que les permite ubicarse en el séptimo puesto. Con 5 goles a favor y la misma cantidad en contra, el equipo hidrocálido ha demostrado equilibrio, pero buscará mayor solidez para mantenerse en zona de Liguilla. Su delantero estrella, Diber Cambindo, será el encargado de liderar el ataque y poner en aprietos a la defensa felina.

Este encuentro no solo es un duelo por tres puntos, sino también una batalla de estilos y necesidades. Pumas buscará recuperar confianza y aprovechar la localía para salir del bache, mientras que Necaxa intentará confirmar que es un contendiente serio. La táctica de los entrenadores y el desempeño de las figuras serán determinantes para definir el resultado.

El partido se disputará este viernes a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en Canal 5, TUDN y ViX. Después de la pausa por la Leagues Cup, ambos equipos están listos para retomar la Liga MX con la mira puesta en un triunfo que podría marcar el rumbo de su torneo.

La afición ya espera un juego intenso, con goles y emociones de principio a fin. La pregunta es: ¿serán los Pumas quienes rujan más fuerte o los Rayos quienes iluminen la noche universitaria?

