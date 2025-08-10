Written by: agosto 10, 2025 Fútbol Mexicano

Santos vs Chivas EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

Santos vs Chivas

Tras la pausa por la Leagues Cup 2025, este domingo regresa la acción del Apertura 2025 y lo hace con un partido lleno de historia y urgencia: Santos Laguna recibe a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Corona, en un duelo correspondiente a la Jornada 4.

El Rebaño Sagrado viajó directamente desde Cincinnati a Torreón después de su participación en el torneo internacional, listo para retomar el camino en la Liga MX. Los dirigidos por Gabriel Milito buscan sacudirse los fantasmas que les impidieron cerrar victorias en la Leagues Cup, donde sumaron 5 puntos y quedaron cerca de avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Santos Laguna llega con una cuenta pendiente. Los Guerreros fueron el peor equipo mexicano posicionado en la Leagues Cup al no sumar unidades. En el Apertura, han logrado solo una victoria en sus primeros tres compromisos, por lo que el duelo ante Chivas es clave para recomponer el rumbo.

Antecedentes y estadísticas

La historia reciente favorece ligeramente a Santos. En los 55 enfrentamientos oficiales entre ambos, los laguneros acumulan 24 victorias, contra 19 de Chivas y 12 empates. Este registro, sumado a la localía, podría jugar un papel importante en las aspiraciones de los dirigidos por Pablo Repetto.

Horario y transmisión

El partido se disputará este domingo 10 de agosto a las 8:05 PM (tiempo del centro de México) en el Estadio Corona.

  • En México: Canal 5, TUDN y ViX.
  • En Estados Unidos: Univisión y TUDN.

Lo que está en juego

Ambos equipos tienen la urgencia de sumar. Para Santos, es la oportunidad de evitar caer en los últimos puestos; para Chivas, representa la posibilidad de escalar posiciones y reafirmarse como contendiente. La presión es máxima y un tropiezo podría complicar el arranque de torneo.

El ambiente en Torreón promete ser intenso, y los aficionados esperan un choque lleno de emociones. Este Santos vs Chivas no solo es un partido más: es un duelo de orgullo, necesidad y ambición por volver a brillar en la Liga MX.

