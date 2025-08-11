Written by: agosto 11, 2025 Fútbol Mexicano

León vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Tubi y Fox Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

León vs Monterrey

La Jornada 4 del Apertura 2025 cerrará con un choque lleno de urgencia y expectativas. Este lunes 11 de agosto, el Club León recibe a los Rayados de Monterrey en el Estadio León, en un partido donde ambos necesitan recomponer el camino tras un decepcionante paso por la Leagues Cup.

Así llegan los equipos
León ha tenido un inicio complicado. Ocupa la posición 15 de la tabla con apenas 3 puntos, producto de una victoria y dos derrotas. Su ofensiva ha sido discreta, con solo 2 goles a favor, mientras que su defensa ya recibió 5 tantos. Dirigidos por Eduardo Berizzo, los Esmeraldas buscan apoyarse en la creatividad de James Rodríguez para romper su mala racha y aprovechar la localía.

Por su parte, Monterrey llega mejor posicionado, en el quinto lugar con 6 puntos, tras dos victorias y una derrota. Aunque también fue eliminado en fase de grupos de la Leagues Cup, el equipo de Domenec Torrent mantiene una plantilla sólida y equilibrada. La experiencia de Sergio Canales y el olfato goleador de Germán Berterame serán sus principales armas para asaltar el Nou Camp.

Claves del partido
León deberá apostar por una presión alta bien organizada y contraataques veloces para aprovechar los espacios que deje Monterrey. Además, tendrá que mejorar su solidez defensiva para frenar a los delanteros regiomontanos.

Monterrey, en cambio, buscará imponer su estilo de posesión dominante, atacar por las bandas con jugadores como Jesús Corona y Gerardo Arteaga, y concretar con la eficacia habitual de Berterame.

Historial reciente
En los últimos 10 enfrentamientos, Monterrey suma 4 victorias, León 3 y se registran 3 empates, por lo que la balanza favorece ligeramente a los Rayados. Sin embargo, jugar en el Estadio León podría equilibrar el duelo.

Horario y dónde ver en vivo

  • Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025
  • Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio León
  • Transmisión: Tubi y Caliente TV

Con la presión de sumar puntos y el deseo de redimirse, León y Monterrey prometen un cierre de jornada lleno de intensidad en la Liga MX.

