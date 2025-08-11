León vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Tubi y Fox Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡RAYADOS VENCIÓ A LA FIERA!



Monterrey volvió con el pie derecho a la #LigaMX y derrotó a un León que no encuentra la brújula.#Apertura2025 pic.twitter.com/u2Ep0NvDnY — Fulbox (@fulboxOficial) August 12, 2025

La Jornada 4 del Apertura 2025 cerrará con un choque lleno de urgencia y expectativas. Este lunes 11 de agosto, el Club León recibe a los Rayados de Monterrey en el Estadio León, en un partido donde ambos necesitan recomponer el camino tras un decepcionante paso por la Leagues Cup.

Así llegan los equipos

León ha tenido un inicio complicado. Ocupa la posición 15 de la tabla con apenas 3 puntos, producto de una victoria y dos derrotas. Su ofensiva ha sido discreta, con solo 2 goles a favor, mientras que su defensa ya recibió 5 tantos. Dirigidos por Eduardo Berizzo, los Esmeraldas buscan apoyarse en la creatividad de James Rodríguez para romper su mala racha y aprovechar la localía.

Por su parte, Monterrey llega mejor posicionado, en el quinto lugar con 6 puntos, tras dos victorias y una derrota. Aunque también fue eliminado en fase de grupos de la Leagues Cup, el equipo de Domenec Torrent mantiene una plantilla sólida y equilibrada. La experiencia de Sergio Canales y el olfato goleador de Germán Berterame serán sus principales armas para asaltar el Nou Camp.

Claves del partido

León deberá apostar por una presión alta bien organizada y contraataques veloces para aprovechar los espacios que deje Monterrey. Además, tendrá que mejorar su solidez defensiva para frenar a los delanteros regiomontanos.

Monterrey, en cambio, buscará imponer su estilo de posesión dominante, atacar por las bandas con jugadores como Jesús Corona y Gerardo Arteaga, y concretar con la eficacia habitual de Berterame.

Historial reciente

En los últimos 10 enfrentamientos, Monterrey suma 4 victorias, León 3 y se registran 3 empates, por lo que la balanza favorece ligeramente a los Rayados. Sin embargo, jugar en el Estadio León podría equilibrar el duelo.

Horario y dónde ver en vivo

Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025

Lunes 11 de agosto de 2025 Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)

19:00 (tiempo del centro de México) Sede: Estadio León

Estadio León Transmisión: Tubi y Caliente TV

Con la presión de sumar puntos y el deseo de redimirse, León y Monterrey prometen un cierre de jornada lleno de intensidad en la Liga MX.

Last modified: agosto 11, 2025