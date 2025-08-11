Bravos vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Tubi y Fox Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡LOS VISITANTES MANDAN! 🔥🔥🔥



El lunes 11 de agosto cierra la actividad de la Jornada 4 del Apertura 2025 con un duelo que promete emociones. En el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos reciben al vigente campeón de la Liga MX, el Deportivo Toluca, en un choque con realidades distintas pero con la misma necesidad de sumar.

Así llegan los equipos

FC Juárez tuvo una actuación aceptable en la Leagues Cup 2025, quedándose muy cerca de avanzar de ronda. En su último partido igualó 1-1 con el New York Red Bulls, aunque perdió el punto extra en penales por 5-3. En Liga MX, el panorama es más complicado: ocupa la posición 17 con apenas dos unidades, producto de dos empates y una derrota. Su ofensiva ha sido discreta con solo dos goles a favor, aunque defensivamente se ha mostrado sólida, recibiendo apenas tres tantos.

Toluca, por su parte, vive un gran momento. Fue el mejor equipo mexicano en la reciente Leagues Cup, asegurando su pase a Cuartos de Final tras derrotar 2-1 al New York City FC. En el torneo local, los dirigidos por Antonio Mohamed marchan cuartos con seis puntos y presumen la segunda mejor ofensiva del campeonato con diez anotaciones. Sin embargo, su defensa ha mostrado grietas al permitir siete goles.

Antecedentes y pronóstico

Los Diablos Rojos llegan con la estadística a su favor: no han perdido en sus últimas cuatro visitas a Ciudad Juárez, incluyendo una contundente victoria 4-0 en el semestre anterior. Las apuestas colocan como favorito al Toluca con un momio de -112, mientras que el triunfo de Juárez paga +275 y el empate +255.

Posibles alineaciones

FC Juárez: Sebastián Jurado; Jesús Murillo, Moisés Mosquera, Alejandro Mayorga; Denzell García, Homer Martínez; José Rodríguez, Ricardinho, Guilherme, Madson, Óscar Estupiñán.

Sebastián Jurado; Jesús Murillo, Moisés Mosquera, Alejandro Mayorga; Denzell García, Homer Martínez; José Rodríguez, Ricardinho, Guilherme, Madson, Óscar Estupiñán. Toluca: Luis García; Everardo López, Luan, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Marcel Ruiz, Franco Romero; Jesús Angulo, Alexis Vega, Helinho, Paulinho.

Horario y dónde ver en vivo

Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025

Lunes 11 de agosto de 2025 Hora: 21:00 (Centro de México)

21:00 (Centro de México) Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Estadio Olímpico Benito Juárez Transmisión: Tubi y Caliente TV

Bravos y Diablos se enfrentan con la mira puesta en la victoria: unos para salir del fondo y otros para confirmar su condición de candidato al título.

Last modified: agosto 11, 2025