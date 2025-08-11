Written by: agosto 11, 2025 Fútbol Mexicano

Bravos vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Tubi y Fox Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

Juárez vs Toluca

El lunes 11 de agosto cierra la actividad de la Jornada 4 del Apertura 2025 con un duelo que promete emociones. En el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos reciben al vigente campeón de la Liga MX, el Deportivo Toluca, en un choque con realidades distintas pero con la misma necesidad de sumar.

Así llegan los equipos
FC Juárez tuvo una actuación aceptable en la Leagues Cup 2025, quedándose muy cerca de avanzar de ronda. En su último partido igualó 1-1 con el New York Red Bulls, aunque perdió el punto extra en penales por 5-3. En Liga MX, el panorama es más complicado: ocupa la posición 17 con apenas dos unidades, producto de dos empates y una derrota. Su ofensiva ha sido discreta con solo dos goles a favor, aunque defensivamente se ha mostrado sólida, recibiendo apenas tres tantos.

Toluca, por su parte, vive un gran momento. Fue el mejor equipo mexicano en la reciente Leagues Cup, asegurando su pase a Cuartos de Final tras derrotar 2-1 al New York City FC. En el torneo local, los dirigidos por Antonio Mohamed marchan cuartos con seis puntos y presumen la segunda mejor ofensiva del campeonato con diez anotaciones. Sin embargo, su defensa ha mostrado grietas al permitir siete goles.

Antecedentes y pronóstico
Los Diablos Rojos llegan con la estadística a su favor: no han perdido en sus últimas cuatro visitas a Ciudad Juárez, incluyendo una contundente victoria 4-0 en el semestre anterior. Las apuestas colocan como favorito al Toluca con un momio de -112, mientras que el triunfo de Juárez paga +275 y el empate +255.

Posibles alineaciones

  • FC Juárez: Sebastián Jurado; Jesús Murillo, Moisés Mosquera, Alejandro Mayorga; Denzell García, Homer Martínez; José Rodríguez, Ricardinho, Guilherme, Madson, Óscar Estupiñán.
  • Toluca: Luis García; Everardo López, Luan, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Marcel Ruiz, Franco Romero; Jesús Angulo, Alexis Vega, Helinho, Paulinho.

Horario y dónde ver en vivo

  • Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025
  • Hora: 21:00 (Centro de México)
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: Tubi y Caliente TV

Bravos y Diablos se enfrentan con la mira puesta en la victoria: unos para salir del fondo y otros para confirmar su condición de candidato al título.

Etiquetas: , , , Last modified: agosto 11, 2025
León vs Monterrey Previous Story
León vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Tubi y Fox Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025
Atlético San Luis vs Cruz Azul Next Story
Atlético San Luis vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Tubi y Fox Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Atlético San Luis vs Cruz Azul

Atlético San Luis vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Tubi y Fox Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 11, 2025

La Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX llega a su cierre este lunes 11 de agosto con un duelo de alta tensión: Atlético San...

Read More
León vs Monterrey

León vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Tubi y Fox Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 11, 2025

La Jornada 4 del Apertura 2025 cerrará con un choque lleno de urgencia y expectativas. Este lunes 11 de agosto, el Club León...

Read More
Santos vs Chivas

Santos vs Chivas EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 10, 2025

Tras la pausa por la Leagues Cup 2025, este domingo regresa la acción del Apertura 2025 y lo hace con un partido lleno de historia y...

Read More
Pumas vs Necaxa

Pumas vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 10, 2025

La Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX nos regala un enfrentamiento que promete grandes emociones. Este viernes 10 de agosto, el...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *