Mallorca vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Dónde ver Por Internet Jornada 1 LaLiga 2025-26

Mallorca vs Barcelona

La LaLiga 2025/26 arranca con un partidazo imperdible: Mallorca vs FC Barcelona, encuentro correspondiente a la jornada 1 del campeonato español. El choque se jugará este sábado 16 de agosto en el Estadi Mallorca Son Moix, donde los bermellones buscarán dar la campanada frente al vigente campeón de España.

Mallorca llega con ilusión y ganas de sorprender

El RCD Mallorca, dirigido por Jagoba Arrasate, terminó en la décima posición de la tabla en la pasada temporada, consolidándose como un equipo competitivo y con margen de crecimiento. Para esta campaña, el cuadro bermellón intentará dar un paso más y comenzar con un golpe de autoridad ante su gente.

Barcelona busca defender el título

En el otro lado está el FC Barcelona, flamante campeón de LaLiga 2024/25, que sumó su 28º título liguero y ahora quiere repetir la hazaña bajo las órdenes de Hansi Flick. Los culés llegan como favoritos, pero saben que cada debut es complicado y que el Mallorca en Son Moix suele ser un rival incómodo.

Mallorca vs Barcelona: fecha, hora y sede

  • Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025
  • Hora: 19:30 (España) | 11:30 (México) | 13:30 (ET, Estados Unidos)
  • Lugar: Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca
  • Transmisión: Movistar+ (España), SKY Sports (México), ESPN (Estados Unidos)

Antecedentes recientes entre Mallorca y Barcelona

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde el Barcelona ganó 1-0 con gol de Dani Olmo. Sin embargo, el Mallorca suele crecerse en casa y buscará hacer valer su localía para complicar a los blaugranas.

Pronóstico Mallorca vs Barcelona

Todo apunta a un partido de alto nivel. El Barcelona parte como favorito gracias a su plantilla y jerarquía, pero el Mallorca intentará aprovechar el factor local para arrancar con puntos valiosos. Será un encuentro donde los de Flick buscarán mostrar desde el inicio que siguen siendo el rival a vencer en LaLiga.

