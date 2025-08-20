Pachuca vs LA Galaxy EN VIVO Hora y Canal AppleTV Por Internet Cuartos de Final Leagues Cup 2025

Leagues Cup

¡SE ACABÓ TODO! 👋👋👋



La #LeaguesCup se terminó para los equipos mexicanos tras el triunfo del Galaxy sobre el Pachuca; así, por tercera edición consecutiva, ningún mexicano finalizará entre los primeros tres.



¿Debe seguir este torneo? pic.twitter.com/witBkPjFu1 — Fulbox (@fulboxOficial) August 21, 2025

La Leagues Cup 2025 continúa encendiendo pasiones y este miércoles 20 de agosto se juega un duelo de alto voltaje en los Cuartos de Final: Pachuca vs LA Galaxy. El encuentro definirá a un semifinalista y reaviva la rivalidad entre la Liga MX y la MLS, en un partido que promete emoción de principio a fin.

¿Cómo llegan Pachuca y LA Galaxy? ⚽

El LA Galaxy atraviesa una temporada complicada en la MLS, donde marcha en el último lugar de la Conferencia Oeste. Viene de caer 3-1 ante Inter Miami, pero en la Leagues Cup logró sorprender y avanzar hasta esta instancia. Los angelinos buscarán hacer valer su localía en el Dignity Health Sports Park para dar un golpe sobre la mesa.

Por otro lado, Pachuca vive un gran momento en la Liga MX Apertura 2025, donde es líder pese a su reciente tropiezo 0-2 frente a Xolos de Tijuana. Los dirigidos por Jaime Lozano quieren extender su buen paso al plano internacional y meterse entre los cuatro mejores del torneo binacional.

Posibles alineaciones 📝

LA Galaxy: Novak Mićović, Gabriel Pec, Miki Yamane, Mathias Jørgensen, Carlos Garcés, Julián Aude, Diego Fagúndez, Edwin Cerrillo, Lucas Sanabria, Joseph Paintsil y Marco Reus.

Pachuca: Carlos Moreno, Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Alonso Aceves, Elías Montiel, Alán Bautista, Luis Quiñones, Víctor Guzmán, Gastón Togni y Oussama Idrissi.

Pachuca vs LA Galaxy: Horario y dónde ver EN VIVO 📺

Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025

Miércoles 20 de agosto de 2025 Hora: 21:45 (tiempo del centro de México)

21:45 (tiempo del centro de México) Estadio: Dignity Health Sports Park, Carson, California

Dignity Health Sports Park, Carson, California Transmisión: Apple TV con MLS Season Pass

⚡ Dato clave: Si el partido termina empatado en tiempo regular, se definirá directamente por penales.

Pronóstico del partido 📊

Los momios favorecen al Pachuca (+123) frente al Galaxy (+185). Los Tuzos parten como ligeros favoritos por su solidez en la Liga MX, pero la urgencia del Galaxy y el apoyo de su afición podrían equilibrar la balanza.

👉 Todo apunta a un partido cerrado, con Pachuca teniendo la ventaja para clasificar a Semifinales de la Leagues Cup 2025.

Last modified: agosto 21, 2025