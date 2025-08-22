Querétaro vs Atlético San Luis EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 22, 2025 Fútbol Mexicano

El Clásico de la 57 regresa a la Liga MX con toda su intensidad. Este viernes 22 de agosto de 2025, los Gallos Blancos de Querétaro reciben al Atlético de San Luis en el Estadio La Corregidora, dentro de la Jornada 6 del Apertura 2025.

Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar. La pasión y el orgullo estarán garantizados en este duelo regional.

¿Dónde ver Querétaro vs Atlético San Luis EN VIVO?

  • Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025
  • Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Transmisión: Plataforma gratuita Tubi
  • Estadio: La Corregidora, Querétaro

Los aficionados podrán disfrutar del partido en streaming en vivo, sin costo, a través de Tubi.

Así llegan los equipos a la Jornada 6

Querétaro, obligado a reaccionar

Los Gallos Blancos se encuentran en el último lugar de la tabla con apenas un punto. Su rendimiento preocupa: solo 4 goles a favor y 10 en contra. La afición exige respuestas y el equipo necesita hacer del Corregidora una fortaleza si quiere aspirar a su primera victoria del torneo.

Atlético de San Luis, con confianza

El Atlético de San Luis vive un mejor momento. Es noveno en la tabla con 6 puntos tras vencer como visitante a Puebla. Su solidez defensiva y la efectividad de jugadores como Vitinho y Leo Bonatini lo convierten en favorito para llevarse el triunfo.

Pronóstico del Clásico de la 57

Por el momento futbolístico, San Luis llega como favorito. Sin embargo, el orgullo de los Gallos y el apoyo de su afición podrían generar la sorpresa. La historia demuestra que en este clásico regional nunca hay partido fácil.

⚽ La cita está hecha

El Querétaro vs Atlético San Luis promete intensidad, rivalidad y emoción. La Jornada 6 del Apertura 2025 arranca con uno de los duelos más esperados del torneo.

👉 No te pierdas la transmisión en vivo por Tubi y vive toda la pasión del fútbol mexicano.

