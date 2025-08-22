Written by: agosto 22, 2025 Liga MX Femenil

Estrellas Liga MX Femenil vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal 6 Por Internet Amistoso Femenino 2025

Estrellas Liga MX Femenil vs Barcelona

El Estadio Universitario será el escenario de un encuentro sin precedentes: las Estrellas de la Liga MX Femenil se enfrentarán al Barcelona el próximo viernes 22 de agosto. La casa de Tigres Femenil, mejor conocida como El Volcán, promete un ambiente espectacular que consolidará el crecimiento del fútbol femenil en México.

El mejor talento de la Liga MX Femenil

Un total de 30 jugadoras fueron convocadas para representar a la liga mexicana.

  • 21 elegidas por su rendimiento entre el Apertura 2024 y el Clausura 2025.
  • 4 seleccionadas como lo mejor de distintas jornadas.
  • 2 sorpresas por su rápido ascenso.
  • 3 más elegidas directamente por la afición.

Entre las futbolistas que más expectación generan destacan Charlyn Corral, Jacqueline Ovalle, Jennifer Hermoso y Alicia Cervantes, referentes del fútbol femenil en México.

Barcelona llega con sus máximas estrellas

El Barcelona, actual campeón de la Liga F y tres veces ganador de la Champions League, llega con plantel completo. Figuras como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí encabezan a un equipo que domina tanto en España como en Europa, lo que convierte este duelo en una verdadera prueba de nivel para la Liga MX Femenil.

Dos partidos de exhibición en México

Este compromiso será el primero de dos partidos que disputarán las culés en territorio nacional. Una semana después, el Barcelona enfrentará al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

¿Cuándo y dónde ver el partido?

  • 📅 Fecha: Viernes 22 de agosto
  • Horario: 20:30 horas (Tiempo del Centro de México)
  • 📺 Transmisión: Canal 6 y FutFem Donde Sea (YouTube)

Una noche para la historia

El choque entre las Estrellas de la Liga MX Femenil y el Barcelona no solo promete espectáculo, sino que también se perfila como un paso clave hacia la internacionalización del balompié femenil en México.

