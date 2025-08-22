Written by: agosto 22, 2025 Fútbol Mexicano

Tijuana vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Tijuana vs Chivas

La Liga MX Apertura 2025 sigue vibrante y este viernes 22 de agosto nos trae un duelo imperdible: Xolos de Tijuana recibe a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Caliente. Un choque que promete intensidad, ya que los fronterizos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que el Rebaño Sagrado necesita cortar de inmediato su mala racha.

Tijuana vs Chivas: Horario y dónde ver en vivo

  • Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025
  • Hora: 21:00 (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California
  • Transmisión en vivo: Tubi (México) | ViX (Estados Unidos)

Cómo llega Tijuana

El equipo dirigido por Sebastián “Loco” Abreu atraviesa un gran momento con 8 puntos y sin conocer la derrota en sus últimos encuentros. Vienen de vencer 0-2 a Pachuca, quitándole el invicto, lo que refuerza su condición de equipo sólido en casa y con aspiraciones serias de pelear los primeros puestos de la clasificación.

Cómo llega Chivas

Las Chivas de Gabriel Milito viven una situación complicada: apenas suman 3 puntos en cinco jornadas, con tres derrotas que han encendido las alarmas en Verde Valle. Su más reciente tropiezo fue en casa ante FC Juárez (1-2), un resultado que incrementó la presión sobre el plantel y su entrenador. Este duelo en la frontera es clave para intentar revertir la crisis.

Historial reciente

En los últimos cinco enfrentamientos, Chivas domina con tres triunfos, un empate y una derrota frente a Xolos. Sin embargo, la actualidad muestra realidades opuestas: Tijuana llega en ascenso y Guadalajara en plena necesidad de reacción.

Posibles alineaciones

Club Tijuana: Rodríguez; Fernández, Porozo, Gómez, Ortíz, Árciga; Boya, Tona; Preciado, Castañeda, Mora.
Chivas Guadalajara: Rangel; Mozo, Romo, Campillo, Tapias, González, Ledezma; Gutiérrez, Alvarado, Álvarez; Cowell.

Pronóstico Tijuana vs Chivas

El presente favorece a Xolos, que con su localía y confianza parte como ligero favorito. Sin embargo, Chivas sabe que está obligado a sumar para evitar hundirse más en la tabla.

👉 Pronóstico: Tijuana 2-1 Chivas

El Estadio Caliente será testigo de un duelo que promete emociones, drama y posiblemente un punto de quiebre para el futuro inmediato de ambos equipos.

