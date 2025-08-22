Manchester City vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El vigente campeón de la Premier League inició la temporada con una actuación demoledora. El Manchester City goleó 4-0 al Wolverhampton como visitante, con doblete de Tijjani Reijnders, más los tantos de Erling Haaland y Rayan Cherki. El equipo de Pep Guardiola mostró un ataque letal y un dominio que ilusiona a su afición con mantener el trono inglés.

Para este compromiso, el City recupera a Rodri y Phil Foden, piezas fundamentales en el mediocampo. Sin embargo, todavía no podrá contar con Gvardiol, Kovacic y Savinho, ausencias que limitan la rotación.

Tottenham también ilusiona

El Tottenham llega con confianza tras vencer 3-0 a Burnley en su debut liguero. Richarlison fue la gran figura del encuentro con dos goles, acompañado por Brennan Johnson, quien también aportó en el marcador.

Pese al buen arranque, Thomas Frank tendrá que sobreponerse a las bajas de Kulusevski, Udogie, Bissouma y Maddison, jugadores claves que no estarán disponibles. La solidez defensiva y la generación ofensiva serán puestas a prueba en el Etihad.

Jugadores a seguir

Manchester City : Erling Haaland y Bernardo Silva, la dupla más peligrosa en ataque.

: Erling Haaland y Bernardo Silva, la dupla más peligrosa en ataque. Tottenham: Cristian “Cuti” Romero, líder de la defensa, y Richarlison, la carta goleadora del equipo.

Pronóstico y expectativas

Analistas y especialistas coinciden en que será un partido de goles. El City parte como favorito por su poder ofensivo y el factor localía, con Haaland señalado como la gran amenaza para la defensa londinense. Tottenham, sin embargo, buscará sorprender con la contundencia de Richarlison, que atraviesa un gran momento.

¿Dónde ver Manchester City vs Tottenham?

El partido se jugará el sábado 23 de agosto en el Etihad Stadium, a las 05:30 horas del centro de México. Podrá seguirse en vivo a través de FOX, Caliente TV y en streaming mediante Tubi.

Con dos equipos que iniciaron con victorias convincentes, este duelo promete ser uno de los más vibrantes del arranque de la Premier League 2025/26.

