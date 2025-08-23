Written by: agosto 23, 2025 Ligas Europeas

Arsenal vs Leeds EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Premier League 2025-26

Arsenal vs Leeds

La Premier League 2025-26 continúa su marcha y este sábado 23 de agosto el Emirates Stadium será escenario de uno de los encuentros más destacados de la fecha 2: Arsenal vs Leeds United.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega con confianza tras vencer 1-0 al Manchester United en Old Trafford, gracias a un gol de Riccardo Calafiori. Ahora, de local, buscarán su segundo triunfo consecutivo para reafirmarse como candidatos al título.

Por su parte, Leeds United también debutó con victoria al superar 1-0 al Everton con un tanto de Felix Nmecha en los minutos finales. El reto en Londres será mayor, ya que enfrentan a uno de los favoritos de la competición.

Horario del partido Arsenal vs Leeds United

El encuentro se disputará este sábado 23 de agosto en el Emirates Stadium de Londres. Estos son los horarios internacionales:

  • 11:30 | Perú, Ecuador, Colombia
  • 13:30 | Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay
  • 10:30 | México, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala
  • 18:30 | España, Alemania, Francia, Italia
  • 12:30 | Estados Unidos (Tiempo del Este)

Dónde ver en vivo Arsenal vs Leeds United

El partido será transmitido en distintas plataformas según el país:

  • España: DAZN – DAZN 2 Bar
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: TNT Sports – HBO MAX
  • Estados Unidos: Universo – Peacock – NBC – TeleXitos – Fubo Sports

Posibles alineaciones y análisis

Arsenal no contará con Kai Havertz ni Gabriel Jesus, por lo que el ataque recaerá en Viktor Gyökeres, acompañado por Martinelli y Saka en las bandas. Arteta apostará por un equipo sólido que mantenga la posesión y presione alto.

En tanto, Daniel Farke planteará un Leeds con enfoque reactivo, buscando transiciones rápidas y aprovechando la velocidad de sus extremos para sorprender a la defensa rival.

Un duelo clave en la Premier League

Arsenal llega consolidado como candidato serio al título y con el respaldo de su gente. Leeds, recién ascendido, intentará ser la sorpresa de la jornada y medir su verdadero nivel frente a un rival de jerarquía.

