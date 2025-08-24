Real Oviedo vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

Este domingo 24 de agosto, el Real Oviedo recibirá al Real Madrid en el Estadio Carlos Tartiere, en un partido histórico que marca el regreso del Oviedo a la Primera División de España después de 25 años. Este duelo corresponde a la fecha 2 de LaLiga 2025-2026 y promete ser un encuentro emocionante tanto para aficionados locales como internacionales.

Horario y dónde ver Real Oviedo vs Real Madrid

El partido dará inicio a las 16:30 horas, hora de Argentina (13:30, hora del centro de México) y se podrá seguir en vivo por SKY Sports en México, ESPN en Sudamérica y Estados Unidos, y también de manera gratuita en FULBOX.COM. Los fanáticos que prefieran seguir estadísticas y el minuto a minuto podrán hacerlo en portales especializados en fútbol español.

Cómo llegan los equipos al partido

El Real Oviedo debutó en LaLiga con una derrota 2-0 frente al Villarreal, con la expulsión de Alberto Reina, y buscará sumar sus primeros puntos en esta segunda jornada. Por su parte, el Real Madrid inició con victoria por 1-0 ante Osasuna gracias a un gol de Kylian Mbappé. Además, el entrenador Xabi Alonso podría incluir al joven argentino Franco Mastantuono como titular, tras una destacada actuación en su debut.

Historial y pronóstico

Históricamente, el Real Madrid domina los enfrentamientos ante Oviedo: 46 victorias, 16 empates y 14 derrotas en Primera División. Este dominio, junto al nivel actual de los merengues, lo convierte en amplio favorito para quedarse con los tres puntos. Aun así, el Oviedo buscará aprovechar la localía y su motivación para sorprender a uno de los clubes más importantes de España.

No te pierdas este duelo histórico

El partido Real Oviedo vs Real Madrid promete emociones, goles y momentos de alto nivel futbolístico. No te lo pierdas este domingo 24 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere, y sigue toda la acción por SKY Sports, ESPN o FULBOX.COM.

Last modified: agosto 23, 2025