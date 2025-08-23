Levante vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Levante vs Barcelona de la Jornada 2 en LaLiga 2025-2026 será uno de los encuentros más atractivos del fin de semana. El conjunto blaugrana busca dar continuidad a su buen inicio tras golear en la primera fecha, mientras que los granotas necesitan reaccionar para no hundirse en la tabla desde temprano.

¿Cómo llega el Levante al partido?

El Levante debutó con una derrota 2-1 como visitante frente al Deportivo Alavés. Jeremy Toljan marcó el primer gol de la temporada para los granotas, pero no fue suficiente para rescatar puntos. Con este resultado, el equipo dirigido por Julián Calero marcha en la parte baja de la clasificación, específicamente en el lugar 14.

Un triunfo en casa frente al Barcelona sería vital para recuperar confianza y comenzar a escalar posiciones en LaLiga 2025.

El Barcelona hoy: victoria con polémica y altas expectativas

El Barcelona hoy llega con fuerza tras un triunfo 0-3 sobre Mallorca. Sin embargo, el partido no estuvo exento de polémica: el árbitro Jagoba Arrasate expulsó a dos jugadores rivales, lo que generó críticas en redes sociales.

Más allá de la controversia, el equipo de Hansi Flick mostró pegada con Lamine Yamal como figura, asegurando un inicio perfecto que los ubica entre los primeros lugares de la clasificación de LaLiga.

Levante vs Barcelona: jugadores a seguir

El duelo en Valencia tendrá como protagonistas a dos futbolistas clave. Por el lado local, Unai Elguezabal intentará liderar a Levante y frenar el poder ofensivo blaugrana. En la escuadra visitante, Lamine Yamal apunta a ser el hombre decisivo nuevamente.

Robert Lewandowski, en proceso de recuperación, podría no estar disponible para este partido, lo que aumenta el protagonismo de las jóvenes promesas culés.

Declaraciones de Flick y situación de Marc Casadó

En la previa del Levante vs Barcelona, el entrenador Hansi Flick aclaró la situación de Marc Casadó, jugador que despertó interés en la Premier League. El técnico alemán aseguró:

“Será una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores. Él nos da confianza”.

Con esto, se confirma la continuidad del centrocampista en el equipo, al menos por esta campaña.

Levante vs Barcelona en vivo: lo que está en juego

El Barcelona buscará sumar su segunda victoria consecutiva y mantenerse en la cima de LaLiga 2025, mientras el Levante intentará aprovechar la localía para sumar sus primeros puntos. Sin duda, un partido atractivo con mucho en juego desde la Jornada 2.

