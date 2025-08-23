Written by: agosto 23, 2025 Fútbol Mexicano

León vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

León vs Pachuca

La Liga MX Apertura 2025 continúa con la Jornada 6 y este sábado 23 de agosto tendremos un duelo imperdible: León vs Pachuca en el Estadio Nou Camp. El partido enfrenta a una Fiera que busca meterse al top 10 de la tabla contra unos Tuzos que quieren mantenerse en el liderato del torneo.

¿Cómo llega León?

El equipo dirigido por Eduardo Berizzo viene de una victoria clave ante Necaxa en Aguascalientes por la mínima diferencia. Con ese resultado, los esmeraldas alcanzaron 6 puntos y se ubican en el lugar 11. La afición espera que James Rodríguez lidere la ofensiva y acerque al club a zona de clasificación.

¿Cómo llega Pachuca?

Los Tuzos de Jaime Lozano marchan como líderes del Apertura 2025 con 12 puntos, aunque vienen de perder el invicto frente a Xolos y de ser eliminados en la Leagues Cup por LA Galaxy. A pesar de ello, Pachuca presume dos victorias consecutivas como visitante, lo que los coloca como favoritos en los pronósticos de apuestas.

Últimos enfrentamientos

En su más reciente choque, León derrotó 2-1 a Pachuca. Sin embargo, el historial inmediato muestra fortaleza de los Tuzos jugando fuera de casa, lo que anticipa un duelo parejo.

Posibles alineaciones

León: Jiménez; Santos, Barreiro, Frías, Reyes; Estrada, Echeverría, Moreno, Beltrán; Rodríguez, Ayón.
Pachuca: Moreno; Sánchez, Bauermann, Barreto, Aceves; Montiel, Bautista, Quiñones, Guzmán; Togni, Idrissi.

Horario y dónde ver León vs Pachuca EN VIVO

  • Fecha: sábado 23 de agosto 2025
  • Hora: 17:00 (centro de México)
  • Estadio: Nou Camp, León, Guanajuato
  • Transmisión TV: FOX Sports
  • Streaming online: Tubi

Pronóstico León vs Pachuca

Según los momios, Pachuca es favorito para ganar. No obstante, León juega en casa y podría dar la sorpresa. El resultado más probable es un empate con goles.

