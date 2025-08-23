Monterrey vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

Mazatlán y Tigres empataron en un partido muy polémico en el que hubo una expulsión y dos goles anulados.



En la Sultana, Monterrey acabó con el Necaxa y le propinó un 3-0 brutal.#LigaMX #Apertura2025 pic.twitter.com/x05DwJlXjj — Fulbox (@fulboxOficial) August 24, 2025

Las acciones de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX continúan este sábado 23 de agosto con un partido estelar en el Gigante de Acero, donde Rayados de Monterrey recibirá a los Rayos del Necaxa en un duelo que promete emociones.

¿Cómo llegan Monterrey y Necaxa?

El equipo de Domenec Torrent viene enrachado después de vencer 3-2 a Mazatlán con doblete de Ocampos, resultado que los mantiene como sublíderes con 12 puntos, los mismos que Pachuca.

Por su parte, el Necaxa de Fernando Gago llega dolido tras perder 1-0 ante León, ubicándose en la posición 13 de la tabla con apenas 5 unidades.

Además, el historial reciente favorece ampliamente a Monterrey: de los últimos 7 partidos ante Necaxa, Rayados ganó todos, en cuatro de ellos sin recibir gol. Sin embargo, los Rayos presumen que en 5 de sus últimos 6 duelos como visitante no han perdido.

Posibles alineaciones Monterrey vs Necaxa

CF Monterrey: Mele; Chávez, Medina, Ramos, Arteaga; Torres, Ambriz, Rodríguez; Corona, Canales, Berterame.

Club Necaxa: Unsain; Peña, Jacob, Calderón; Ante, Palavecino, De Buen, Rojas, Rodríguez; Cambindo, Monreal.

¿A qué hora juega Monterrey vs Necaxa HOY?

Fecha: sábado 23 de agosto 2025

sábado 23 de agosto 2025 Horario México: 19:00 horas (Centro)

19:00 horas (Centro) Estados Unidos: 21:00 ET / 20:00 CT / 18:00 PT

21:00 ET / 20:00 CT / 18:00 PT Sede: Estadio BBVA, Monterrey

¿Dónde ver Monterrey vs Necaxa EN VIVO?

México: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Estados Unidos: Univisión, TUDN, tudn.com, app TUDN

Univisión, TUDN, tudn.com, app TUDN Streaming: VIX Premium

Momios y pronóstico Monterrey vs Necaxa

De acuerdo con Caliente.mx, Rayados es amplio favorito para quedarse con los tres puntos en casa. Los Rayos llegan con mucha presión y pocas victorias, mientras que la Pandilla atraviesa un gran momento en el torneo local.

Pronóstico: Monterrey gana y mantiene el invicto en casa.

