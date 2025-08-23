Written by: agosto 23, 2025 Fútbol Mexicano

Monterrey vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Monterrey vs Necaxa

Las acciones de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX continúan este sábado 23 de agosto con un partido estelar en el Gigante de Acero, donde Rayados de Monterrey recibirá a los Rayos del Necaxa en un duelo que promete emociones.

¿Cómo llegan Monterrey y Necaxa?

El equipo de Domenec Torrent viene enrachado después de vencer 3-2 a Mazatlán con doblete de Ocampos, resultado que los mantiene como sublíderes con 12 puntos, los mismos que Pachuca.
Por su parte, el Necaxa de Fernando Gago llega dolido tras perder 1-0 ante León, ubicándose en la posición 13 de la tabla con apenas 5 unidades.

Además, el historial reciente favorece ampliamente a Monterrey: de los últimos 7 partidos ante Necaxa, Rayados ganó todos, en cuatro de ellos sin recibir gol. Sin embargo, los Rayos presumen que en 5 de sus últimos 6 duelos como visitante no han perdido.

Posibles alineaciones Monterrey vs Necaxa

CF Monterrey: Mele; Chávez, Medina, Ramos, Arteaga; Torres, Ambriz, Rodríguez; Corona, Canales, Berterame.
Club Necaxa: Unsain; Peña, Jacob, Calderón; Ante, Palavecino, De Buen, Rojas, Rodríguez; Cambindo, Monreal.

¿A qué hora juega Monterrey vs Necaxa HOY?

  • Fecha: sábado 23 de agosto 2025
  • Horario México: 19:00 horas (Centro)
  • Estados Unidos: 21:00 ET / 20:00 CT / 18:00 PT
  • Sede: Estadio BBVA, Monterrey

¿Dónde ver Monterrey vs Necaxa EN VIVO?

  • México: Canal 5 y TUDN
  • Estados Unidos: Univisión, TUDN, tudn.com, app TUDN
  • Streaming: VIX Premium

Momios y pronóstico Monterrey vs Necaxa

De acuerdo con Caliente.mx, Rayados es amplio favorito para quedarse con los tres puntos en casa. Los Rayos llegan con mucha presión y pocas victorias, mientras que la Pandilla atraviesa un gran momento en el torneo local.

Pronóstico: Monterrey gana y mantiene el invicto en casa.

Etiquetas: , , , Last modified: agosto 23, 2025
León vs Pachuca Previous Story
León vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025
Mazatlán vs Tigres Next Story
Mazatlán vs Tigres EN VIVO Hora y Canal 7 y Tubi Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Cruz Azul vs Toluca

Cruz Azul vs Toluca EN VIVO Hora y Canal 5 Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 23, 2025

La Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX nos regala uno de los duelos más esperados: Cruz Azul vs Toluca. Este sábado...

Read More
Mazatlán vs Tigres

Mazatlán vs Tigres EN VIVO Hora y Canal 7 y Tubi Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 23, 2025

El fútbol mexicano continúa con emociones al máximo en la Jornada 6 del Apertura 2025, y este sábado 23 de agosto...

Read More
León vs Pachuca

León vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 23, 2025

La Liga MX Apertura 2025 continúa con la Jornada 6 y este sábado 23 de agosto tendremos un duelo imperdible: León vs Pachuca...

Read More
Tijuana vs Chivas

Tijuana vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 22, 2025

La Liga MX Apertura 2025 sigue vibrante y este viernes 22 de agosto nos trae un duelo imperdible: Xolos de Tijuana recibe a las Chivas de...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *