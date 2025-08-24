Atlas vs América EN VIVO Hora y Canal 5 Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡AMÉRICA REMONTA DE LA MANO DE SAINT-MAXIMIN! 🔥🔥🔥



América, lo ganaba, luego lo perdía y al final lo termina ganando gracias al debut de su nueva estrella 🌟 🇫🇷 que marcó el gol de la remontada.#LigaMX #Apertura2025 pic.twitter.com/U8foRZ6dHv — Fulbox (@fulboxOficial) August 25, 2025

Las acciones de la Liga MX Apertura 2025 continúan, y uno de los duelos más atractivos de la Jornada 6 será el que protagonicen los Rojinegros del Atlas y las Águilas del América. El encuentro se disputará el próximo domingo 24 de agosto en el Estadio Jalisco, un escenario histórico que promete una gran entrada gracias a la presencia de ambas aficiones.

Atlas, con el regreso de Diego Cocca

El equipo rojinegro llega a este compromiso tras empatar frente a Querétaro en un duelo intenso. Sin embargo, la gran noticia para la afición es el regreso de Diego Cocca al banquillo, un técnico que dejó huella en su primera etapa y ahora buscará imprimirle nuevamente carácter y equilibrio al equipo. Cocca podría apostar por un esquema con presión alta y rápidas transiciones para aprovechar el empuje de su afición.

América, en busca de seguir con paso firme

Las Águilas llegan motivadas después de una contundente victoria sobre Tigres de la UANL, demostrando su solidez en todas las líneas. Dirigidos por un plantel experimentado, los azulcremas buscarán imponer condiciones desde el medio campo y aprovechar la calidad individual de sus atacantes para marcar diferencia. Aunque visitan terreno hostil, cuentan con una amplia base de seguidores en Guadalajara, lo que convierte al duelo en una fiesta doble para su afición.

Claves del partido

La estrategia será determinante: mientras Atlas intentará hacerse fuerte en casa con el apoyo de su gente, América querrá confirmar su condición de favorito. La rivalidad histórica añade más emoción, pues aunque los últimos enfrentamientos favorecen a los de Coapa, los Zorros ya han sorprendido en su cancha en momentos decisivos.

Dónde y cuándo ver Atlas vs América

Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Domingo 24 de agosto de 2025 Hora: 19:05 horas (CDMX)

19:05 horas (CDMX) Lugar: Estadio Jalisco, Guadalajara

Estadio Jalisco, Guadalajara Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Sin duda, este partido promete ser uno de los más intensos de la jornada, con dos equipos obligados a sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones en el Apertura 2025.

