Pumas vs Puebla EN VIVO Hora y Canal 5 Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

¡Pumas no pudo con el Puebla!



En casa, la UNAM vuelve a empatar y no consigue ganar todavía. #LigaMX #Apertura2025 pic.twitter.com/a16fUfO2Dq — Fulbox (@fulboxOficial) August 25, 2025

Los Pumas ofrecieron su mejor partido del torneo ante Toluca. Aunque terminaron empatados 1-1, el equipo de Efraín Juárez mostró carácter al competirle de igual a igual al actual campeón del futbol mexicano. Jorge Ruvalcaba fue el encargado de marcar el gol que dio esperanza en ese duelo.

Ahora, los universitarios buscarán darle una alegría a su afición en el Estadio Olímpico Universitario, después de que en su último juego en casa solo consiguieron un empate ante Necaxa.

Puebla cambia de timón en busca de reacción

El Puebla atraviesa un momento complicado. Su derrota 0-2 ante San Luis en la fecha pasada provocó la salida de Pablo Guede, dejando al equipo en crisis. En su lugar, Martín Bravo asumirá como interino, recordado con cariño por la afición universitaria gracias a los títulos que consiguió como jugador con los auriazules.

La Franja llega a este partido en el penúltimo lugar de la tabla con solo tres puntos, producto de una victoria sobre Santos Laguna en la Jornada 3.

Refuerzos y polémicas arbitrales para los felinos

Los Pumas siguen reforzándose. José Juan Macías y Alan Medina son las últimas incorporaciones, buscando darle más variantes ofensivas al equipo. Además, habrá un detalle a seguir: el arbitraje. El partido estará dirigido por Iván Antonio López Sánchez, acompañado en el VAR por Salvador Pérez Villalobos.

Cabe recordar que los universitarios han estado envueltos en polémicas arbitrales recientes, por lo que esperan que este encuentro sea distinto.

Historial reciente favorece a Pumas

En los últimos cinco enfrentamientos directos, Pumas ha ganado cuatro veces y Puebla solo una. Esto convierte a los universitarios en claros favoritos, aunque el mal inicio de ambos los obliga a sumar sí o sí.

Fecha, horario y transmisión del partido

Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Domingo 24 de agosto de 2025 Estadio: Olímpico Universitario

Olímpico Universitario Hora: 17:00 CDMX | 18:00 ET | 18:00 CT | 19:00 PT (EE.UU.)

17:00 CDMX | 18:00 ET | 18:00 CT | 19:00 PT (EE.UU.) Dónde ver: Canal 5 y TUDN en México; Univision, TUDN, tudn.com, app TUDN y ViX en Estados Unidos.

