Chelsea vs Fulham EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 Premier League 2025-26

Fulham vs Chelsea

La Jornada 3 de la Premier League 2025 arranca con un duelo vibrante en Stamford Bridge. Este sábado 30 de agosto, el Chelsea recibe al Fulham en punto de las 5:30 a.m. (hora de México), con transmisión por Caliente TV.

El conjunto Blue llega motivado después de su contundente triunfo 5-1 sobre el West Ham en la fecha pasada. Sin embargo, su técnico deberá ajustar la estrategia ante un plantel afectado por múltiples lesiones, incluida la de Cole Palmer, pieza clave en el ataque.

Fulham y Raúl Jiménez llegan invictos

El Fulham se presenta al derbi del Oeste de Londres con una racha positiva: empates ante Brighton y Manchester United, además de una victoria 2-0 en la Copa de la Liga, donde Raúl Jiménez se hizo presente en el marcador.

El delantero mexicano continúa siendo fundamental en el ataque, tras cerrar la temporada anterior como máximo goleador del club con 12 tantos. Además, su reciente gol lo coloca en posición de encadenar una racha goleadora y reafirmar su peso en la Premier League.

Antecedentes y pronóstico del Chelsea vs Fulham

La estadística histórica favorece al Chelsea, que no pierde contra Fulham en liga desde hace más de 50 años. Sin embargo, los Cottagers han mostrado orden táctico y fortaleza en sus últimos encuentros, lo que augura un partido más equilibrado de lo esperado.

¿Quién ganará el derbi londinense?

El Chelsea parte como favorito en casa, pero el Fulham y Raúl Jiménez tienen las herramientas para sorprender. Nuestro pronóstico apunta a un duelo cerrado, con posibilidades de que el mexicano vuelva a ser protagonista.

