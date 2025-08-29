Written by: agosto 29, 2025 Ligas Europeas

Real Madrid vs Mallorca EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26

Real Madrid vs Mallorca

Este sábado 30 de agosto de 2025, el Real Madrid recibirá al Mallorca en el Santiago Bernabéu en duelo correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga 2025-26. El encuentro iniciará a las 13:30 horas del centro de México y podrá verse en vivo por SKY Sports e Izzi TV.

Real Madrid llega con paso perfecto

El proyecto de Xabi Alonso no pudo arrancar mejor: dos victorias consecutivas, cuatro goles a favor y la portería en cero. En la Jornada 1, los merengues vencieron 1-0 a Osasuna y después golearon 3-0 al Real Oviedo, con doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Vinícius Jr..

El conjunto blanco se mantiene como líder con 6 puntos y buscará extender su dominio en casa. Además, la solidez defensiva y la seguridad de Thibaut Courtois son factores que refuerzan su papel de favorito.

Mallorca busca la sorpresa en el Bernabéu

El cuadro bermellón ha tenido un inicio irregular: cayó 3-0 ante Barcelona y rescató un empate 1-1 frente al Celta de Vigo. La historia tampoco es alentadora, ya que en 75 enfrentamientos de Liga, el Real Madrid suma 46 victorias contra solo 16 del Mallorca.

Sin embargo, el equipo visitante confía en dar batalla y romper los pronósticos en territorio hostil.

Pronóstico Real Madrid vs Mallorca

Por la calidad individual y colectiva, el Real Madrid parte como amplio favorito. El ataque comandado por Mbappé y Vinícius Jr. debería marcar la diferencia ante una defensa que ha sufrido en sus primeras salidas.

Pronóstico: Real Madrid 3-1 Mallorca

Etiquetas: , , , , Last modified: agosto 29, 2025
