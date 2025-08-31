Written by: agosto 31, 2025 Fútbol Mexicano

Pumas vs Atlas EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025


Pumas vs Atlas

La Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX tendrá un duelo imperdible cuando los Pumas UNAM reciban al Atlas en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos equipos buscan sumar puntos para mejorar su posición en la tabla, prometiendo un partido lleno de intensidad y emociones.

Cómo llegan Pumas y Atlas a la Jornada 7

Los Pumas atraviesan un inicio complicado en el Apertura 2025, con una victoria, tres empates y dos derrotas que los dejan con 6 puntos. El equipo dirigido por Efraín Juárez viene de empatar 0-0 ante Puebla, resultado que aumentó la presión por obtener su próximo triunfo en casa.

Por su parte, el Atlas se ubica en el puesto 15 con 5 puntos, mostrando resultados irregulares. Los Zorros vienen de una dura derrota 4-2 frente al América, marcada por la expulsión de Aldo Rocha, y buscan redimirse visitando al conjunto auriazul.

Posibles alineaciones Pumas vs Atlas

Pumas UNAM: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo; Jorge Ruvalcaba, Santiago Trigos, Piero Quispe, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite; Guillermo Martínez.

Atlas FC: Camilo Vargas; Gustavo Ferrareis, Adrián Mora, Matheus Dória, Gaddi Aguirre, Rivaldo Lozano; Gustavo del Prete, Diego González, Mateo García, Víctor Ríos; Uros Durdevic.

Fecha, hora y dónde ver Pumas vs Atlas en vivo

  • Fecha: domingo 31 de agosto de 2025
  • Hora: 16:00 hrs (CDMX) | 6:00 PM ET (EE.UU.)
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium (México); TUDN (EE.UU.)

Pronóstico Pumas vs Atlas

Pumas parte como favorito con momio -150, el empate paga +290 y la victoria de Atlas +350. Este partido es clave para ambos equipos, donde la urgencia de sumar puntos promete un enfrentamiento intenso con goles en el Olímpico Universitario.

