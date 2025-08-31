Written by: agosto 31, 2025 Fútbol Mexicano

Tijuana vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025


Tijuana vs Necaxa

Este domingo 31 de agosto culmina la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX con un duelo que puede definir el rumbo de ambos equipos en la tabla: los Xolos de Tijuana reciben a los Rayos de Necaxa en el Estadio Caliente. Un enfrentamiento cargado de emociones y con unidades valiosas en juego, que promete espectáculo para los aficionados de ambos clubes.

Cómo llegan Tijuana y Necaxa

Tijuana, dirigido por el ‘Loco’ Abreu, busca mejorar su rendimiento tras un inicio irregular en el torneo. Con 2 victorias, 3 empates y 1 derrota, los Xolos suman 9 puntos y llegan tras un empate 3-3 ante Chivas en la Jornada 6, dejando escapar una ventaja de tres goles. El equipo fronterizo necesita capitalizar su localía para volver a la senda del triunfo y mantenerse en la parte alta de la tabla.

Por su parte, Necaxa atraviesa un momento complicado. Con solo 5 unidades y cuatro jornadas sin ganar, los Rayos buscan un respiro ante los Xolos. En la Jornada 6, el equipo hidrocálido cayó 3-0 ante Monterrey, complicando su situación en la parte baja de la clasificación. Para Necaxa será crucial sumar al menos un punto si quiere aspirar a escalar posiciones y salir de la zona de riesgo.

Posibles alineaciones

Tijuana: José Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Jesús Vega; Iván Tona, Frank Boya, Gilberto Mora; Kevin Castañeda, Adonis Preciado, Ramiro Árciga.

Necaxa: Ezequiel Unsain; Emilio Martínez, Alexis Peña, Tomás Jacob, Franco Rossano; Diego de Buen, Kevin Rosero, Pável Pérez, Alejandro Andrade, Agustín Palavecino, Díber Cambindo.

Fecha, hora y transmisión

  • Día: domingo 31 de agosto
  • Hora: 21:00 hrs (CDMX)
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: Caliente TV y la aplicación Tubi

Los momios para este partido indican una lucha pareja: Tijuana +114, Necaxa +205, y empate +255. Será un encuentro decisivo, donde ambos equipos buscarán asegurar puntos clave en la Jornada 7 del Apertura 2025.

Last modified: agosto 31, 2025
