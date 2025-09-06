Written by: septiembre 6, 2025 Fútbol Mexicano

América vs DC United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso HOY Septiembre 2025

América vs DC United

En medio del parón por la Fecha FIFA, el Club América no quiere perder ritmo y enfrentará al DC United en un amistoso internacional que promete emociones en Washington, Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde se juega América vs DC United?

El duelo entre mexicanos y estadounidenses se disputará el sábado 6 de septiembre de 2025 en el Audi Field, un estadio moderno inaugurado en 2018 con capacidad para 20 mil aficionados. El balón rodará a las 16:30 horas del Centro de México (18:30 en Washington).

Transmisión del partido

En México, el compromiso podrá verse en TUDN y ViX Premium, mientras que en Estados Unidos será transmitido de manera exclusiva por TUDN.

Así llega el América al amistoso

Las Águilas viven un gran momento en la Liga MX Apertura 2025, donde marchan en la segunda posición con solo un punto menos que Monterrey. El equipo de André Jardine suma cuatro victorias consecutivas frente a Querétaro, Tigres, Atlas y Pachuca.
El objetivo de este amistoso es claro: mantener intensidad y afinar detalles antes del esperado Clásico Nacional contra Chivas.
Sin embargo, no podrán contar con varios jugadores convocados por sus selecciones, como Luis Malagón y Erick Sánchez (México), Alex Zendejas (Estados Unidos) y los uruguayos Cáceres, Rodríguez y Aguirre.

Así llega el DC United

El panorama es distinto para el DC United, que marcha en el último lugar de la Conferencia Este de la MLS. Aun así, llegan con la motivación de haber vencido 2-1 al New York City FC como visitantes. Su única baja será el costarricense Aaron Herrera, concentrado con su selección.

América vs DC United: un amistoso atractivo

El choque enfrentará a un América en plena forma contra un DC United que busca recuperar confianza. Todo está listo para un partido vibrante en Washington.

septiembre 6, 2025
